Liga Run tendrá historias inspiradoras: ‘Soy ciega y mi guía me presta sus ojos para correr’

Elizabeth Quesada Solano cuenta que toda la vida le ha gustado correr y en la actualidad puede hacerlo porque la maratonista Viviana Meza le presta sus ojos.

Ambas forman parte del Team 4x4 Land Rover, que ya está inscrito para tomar la partida en los 10 kilómetros de la Liga Run, pactada para el 11 de junio, con salida y meta en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Todavía puedo ver alguito, porque actualmente estoy en baja visión. Mi problema es retinitis pigmentaria, tengo ceguera nocturna, veo tubular, los laterales están perdidos en su totalidad y por eso es que necesito guía. En el tumulto choco y me puedo caer. Ahí es donde soy ciega, en el tumulto y donde hay mucha gente. Como no veo los laterales, también es peligroso a la hora de cruzar la calle”, relató Elizabeth Quesada a La Nación.

Eso no la limita. Al contrario, la desafía y cumple sus metas gracias a Viviana, quien desde que llegó a su vida en enero de este año, ha sido como un ángel para ella.

“Correr significa demasiado para mí, es algo que me da vida a pesar de muchos problemas que paso. El ejercicio me ayuda mucho, entreno para competir y para enseñarles a otras personas que a pesar de cualquier discapacidad que uno tenga, sí se puede hacer deporte”, apuntó Elizabeth.

“Que Viviana me preste sus ojos para mí es muy especial, es muy bonito que nos den la oportunidad de correr porque nos sentimos igual que todos y le demostramos a la gente que sí se puede, que podemos correr, que somos libres”, añadió.

Atletas no videntes correrán la Liga Run 2023

La posibilidad de ser la guía de Elizabeth es una experiencia que Viviana Meza considera como un sueño hecho realidad. Ella tiene muchos años de correr, es maratonista y siempre le llamaba la atención cada vez que estaban en acción paratletas y sus guías.

Pensaba que eso debe ser muy bonito, aunque a la vez imaginaba que era complicado.

Nunca averiguó más por lo mismo, pero su círculo más cercano sabía que ella siempre manifestó que le gustaría hacerlo.

Una amiga de ella está casada con un paratleta y le contó que en el chat del equipo estaban pidiendo a una persona para ayudar a una no vidente. Solo que se solicitaban ciertos requisitos, de correr a cierto ritmo, porque para que esa pareja funcione el guía debe ser más rápido para poder llevarla.

Aunque en un principio la amiga le preguntó si conocía a alguien, Viviana le respondió que le interesaba a ella.

“Llamé a Gibdel Wilson, me contó y es como que estaba hecha para mí, porque las marcas de ella me calzaban perfectas. Uno tiene que hablar con el atleta y entrenar, porque tiene que haber química. Además, uno tiene sus propias metas, entonces acomodar eso es todo un tema”, relató Viviana Meza.

Ellas se conocieron y la guía cuenta que fue lindísimo, como si hubiesen corrido juntas toda la vida.

“Hemos hecho una bonita amistad. Aunque no haya competencia, siempre hablamos. Ella vive en Cartago y yo en Santa Ana. De casualidad, mi hijo (Alberto Esquivel) entrena en Saprissa y yo lo llevo a Curridabat casi todos los días. Para poder entrenar, yo voy, lo dejo y mientras él está ahí, voy, corro con ella y me devuelvo. Así hemos podido entrenar”.

Reiteró que esta oportunidad la buscó porque le llamaba la atención, le parecía algo bonito de hacer, como un reto para ayudar a alguien más a hacer lo mismo, pensando en que a las dos les gusta correr.

“Yo nunca me imaginé lo que es. Wilson le hace el entrenamiento a uno y me hizo gracia que me dijo: ‘Aquí usted sale corriendo o se queda’. Y tenía razón. Uno entiende la responsabilidad de esto, uno deja de ser una sola como corredora, para ser los ojos de ellos”.

Meza contó además que después de hacerlo, nunca más se vuelve a correr igual, en el sentido de que si va sola, su mente le advierte de forma automática: un hueco, la rama, una curva.

“Yo lo hago feliz, me encanta, pero más que lo que yo les doy en ayudarles, es lo que me devuelven a mí, porque es un cable a tierra. Además, la actitud que tienen, son muy positivos, se ríen mucho de lo que les pasa en su condición de ciegos y lo principal es que ellos no saben lo que significa la palabra no”.

Gibdel Wilson es la mente detrás de este equipo: “No es que seamos diferentes, es que usted tiene un reto que vencer y yo tengo otro diferente. Mi reto es hacer deporte sin ver, para otra persona puede ser manejar la ansiedad”.

Si quiere correr la Liga Run 2023, aún hay inscripciones disponibles. (Prensa Alajuelense)

Contó que para la carrera de relevos San José Puntarenas se necesitaban 13 competidores y 13 guías.

“Busqué y vi que hay corredores ciegos que tienen años de entrenar, que tienen experiencia, que van a otros países, que son atletas de alto rendimiento ciegos. Buscamos los guías y se hizo el equipo para ese evento. Creían que llegaríamos de últimos y no, hicimos un buen papel”, relató Gibdel Wilson.

Él pensó que una vez cumplido ese objetivo, había sido un reto superado y que hasta ahí llegaría esa experiencia. Sin embargo, la mayoría dijo que siguieran compitiendo.

“Así que el equipo decidió permanecer y emprender nuevos retos. Se hizo la carrera de relevos en San Carlos y eso llamó la atención. Los organizadores nos invitaron para el próximo año. En Alajuelense se dieron cuenta y nos invitaron. Quienes vamos a la Liga Run haremos los 10 kilómetros”.

El atleta ciego y su guía corren unidos por una cinta y la coordinación es vital, porque en carretera hay peligros. Para facilitar las cosas, usan ciertas claves.

“Somos abiertos a impulsar a otras personas a que corran y hay un par que no son miembros del equipo, sino que se han acercado y les dijimos que está la oportunidad en la Liga Run”.

Liga Run en detalle Después de cuatro años regresa la Liga Run, que será el 11 de junio a las 6:00 a.m. con distancias de 5 y 10 kilómetros, así como una carrera para niños. La salida y meta será el Estadio Alejandro Morera Soto.

La inscripción puede tramitarla en abuenpaso.cr y habrá un descuento especial para asociados.

El kit de inscripción viene en un bolso con la camiseta oficial del evento, una medalla conmemorativa de esta edición, hidratación, póliza, chip de ruta y más.

Atletas y guías para la Liga Run Copiado!

Atletas no videntes

Yorleny Cubero

Hillary Carvajal

Leonardo Segura

Marco Cárdenas

Henry Cárdenas

Michael Mora

Elizabeth Quesada

Eugenia Valerio

Gibdel Wilson

Evelyn Morales

Juan Pablo García

Embert Mora

Guías

Ruth Solórzano

Daniela Zúñiga

Pedro Quintana

Marco Cárdenas

César Cárdenas

Ian Sánchez

Viviana Meza

Esteban Jiménez

Luis Diego Espinoza

Andrea Castro

León Weinstok

Gabrielle Genardi

