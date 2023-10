Generaleña supera muerte de su madre y grave accidente para correr la Vuelta Ciclística Femenina

En su ojo izquierdo, Alondra Granados Boniilla aún tiene las secuelas de su accidente de tránsito que por poco la deja sin participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina, que se realiza desde el jueves en su natal Pérez Zeledón.

Hace mes y medio Alondra impactó de frente contra un vehículo en un puente camino a Puriscal y cayó al cauce de un río.

Increíblemente la corredora del equipo Santini Costa Rica no tuvo lesiones de consideración, solo un fuerte golpe en su pómulo izquierdo y algunos raspones. Ninguno que la incapacitara para no estar en la Vuelta a Costa Rica Femenina.

“Fue un milagro. porque tengo un ángel de la guarda que me está cuidando desde el cielo. Gracias a ella estoy aquí con vida. Fue muy triste para mí y mi familia, pero logramos superar esa situación. Ella nos acompaña día a día en cada entrenamiento”, expresó Granados mientras sonríe tímidamente.

El ángel del que habla Alondra es su madre, Marjorie Badilla, quien falleció en mayo del 2021 a causa de la covid-19, lo cual fue un duro golpe para la joven y su núcleo familiar. Alondra asegura que fue su progenitora quien la cuidó y acompañó para que el accidente no fuera aún más grave.

“De verdad es un milagro que esté viva y que pudiera correr la Vuelta a Costa Rica Femenina. Había entrenado muy fuerte”, confesó Granados.

“Del accidente recuerdo que iba camino a Puriscal y en un puente un vehículo también ingresó al mismo tiempo. No pude esquivarlo y del golpe perdí la consciencia. Lo que recuerdo es estar en el fondo y la gente tratando de animarme mientras llegaba la ambulancia”, dijo Granados.

Alondra soñaba con ser protagonista en su tierra, dar pelea en la clasificación general; sin embargo, tras el incidente, se concentró en participar, disfrutar del evento con sus compañeras y dar gracias a Dios por no solo permitirle competir, sino por estar con vida.

“Gracias a Dios solo me quebré un diente y el accidente me dejó el rostro muy inflamado. Tuve que comer alimentos blandos y tener reposo por tres semanas. Perdí todo el proceso para la Vuelta y aunque en un principio pensé en no correrla, finalmente me decidí porque significa mucho recibir la Vuelta en mi cantón y saber que mi familia y amigos me están apoyando es muy bonito”, reiteró Granados.

Alondra Granados y sus hermanos ciclistas

El ciclismo es una disciplina que Alondra lleva en la sangre, pues sus dos hermanos también lo practican y salen juntos a rodar, acompañados por su mamá que los vigila desde el cielo.

“Mi hermano mayor, Kevin Granados, es ficha del equipo Colono Bike Station Kölbi y Alejandro, el menor, fue campeón de ruta de la categoría Sub-23 este año. Yo estoy en el ciclismo por ellos, quienes me impulsaron y motivaron para empezar a entrenar. Me dije, bueno, yo quiero probar y al final creo que no salimos tan malos para correr”, bromeó la generaleña.

Alondra Granados y su familia, quienes viven en Villa Ligia de Pérez Zeledón, aseguran que tratan de ser muy disciplinados y responsables. Se cuidan mutuamente porque saben que es lo que a su madre le hubiese gustado.

“Todos nos levantamos temprano. Salimos a entrenar juntos, luego llegamos a casa, desayunamos y descansamos. En mi casa solo hablamos de ciclismo todo el día. Esa es nuestra forma de vida. Además, estudio terapia física y sé lo difícil que es para un atleta de alto rendimiento combinar los estudios, el descanso y una buena alimentación, pero es un sacrificio que vale la pena”, añadió Granados.

La joven de 22 años destacó que debido a su inactividad sufrió problemas estomacales en la primera etapa y en la contrarreloj del viernes dio su mayor esfuerzo para recuperar tiempo.

“No estoy como quisiera, pero lo importante es que pude llegar a la Vuelta, a pesar de mi accidente. Detrás de este proceso está mi familia, en especial mis abuelos que nos apoyan mucho, mi madre que está en el cielo y mi padre, Julio Granados, que siempre nos alienta a seguir en el deporte a pesar de todos los obstáculos”, aseguró Granados.