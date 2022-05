Exjugadora de Alajuelense que dejó el fútbol por lesión gana La Ruta de los Conquistadores

Cristel Espinoza, del equipo CBZ Aslfato (centro) impone su paso, mientras Adriana Rojas va su rueda y adelante Milagro Mena busca abrirse camino, en la tercera etapa de La Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco Granados)

Sin fuerzas, después de completar una jornada trepidante, y desgastante por el intenso calor, Cristel Espinoza, del equipo CBZ Asfalto, cruzó la meta totalmente exhausta y cayó al suelo entre las piedras, mientras los aplausos y los gritos de los aficionados no dejaban de alentarla.

Antes de levantar los brazos y dibujar una tímida sonrisa en su rostro, la pedalista de 25 años había cumplido una verdadera proeza, al ganar la tercera largada de 90 kilómetros entre el Polideportivo de Siquirres y Caño Blanco y así proclamarse campeona de La Ruta de los Conquistadores 2022.

Un día antes, Cristel tuvo un día para el olvido y perdió por 13 segundos la camiseta de líder, por lo que tenía que hacer una carrera casi perfecta para volver a subirse a lo más alto del podio y coronarse como campeona de la durísima prueba de mountain bike.

Cristel Espinoza, del equipo CBZ Aslfato, alza los brazos tras ganar la tercera etapa de La Ruta de los Conquistadores, en el Polideportivo de Siquirres y coronarse campeona. (Rafael Pacheco Granados)

Por la mañana se despertó un poco ansiosa y al empezar a leer los mensajes de apoyo de sus amigos y familiares en su teléfono móvil, empezó a sentirse tranquila, con confianza y optimista para enfrentar el reto que tenía por delante y poder cumplir su sueño de ser campeona en La Ruta.

Mente positiva

“La mente es más poderosa que el cuerpo”, fue el mensaje que más caló en el pensamiento de la ciclista, que una seria lesión, en su rodilla derecha, le cortó su deseo de ser futbolista a los 17 años, mientras formaba parte del equipo UCEM Alajuela y pretendía integrar la Selección Nacional Infantil que disputó la Copa del Mundo que organizó Costa Rica en 2014.

La carrera fue a muerte pedaleando, sin descanso y exigiendo al máximo su organismo. En los primeros kilómetros estuvo al frente junto al grupo de corredores de la categoría Máster, quienes como formando un comvoy llevaron a Espinoza, mientras Adriana Rojas, del Team Bobby’s, trataba de no perder rueda para mantener contacto con la retadora pedalista de 25 años.

El ciclista Rodolfo Villalobos besa a su novia, la también Ciclista Cristel Espinoza, tras ganar La Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco Granados)

A la mitad de la prueba, Cristel dejó de ver en el grupo a Rojas, quien tras un gran esfuerzo el día anterior no pudo sostenerse y cedió terreno frente su rival de 25 años, quien finalmente ganó la competencia con un tiempo de 2 horas 20 minutos y 08 segundos (2:20:08), seguida por Rojas 2:23:56, mientras la tercera casilla correspondió a Milagro Mena del equipo Colono Construcción Bike Station con 2:29:10.

En la general Espinoza concluyó con un acumulado de 14:30:39, seguida por Rojas con 14:34:14, Mena con 14:50:20, mientras Wendy Solano fue cuarta con 20:2638.

“La verdad fue una carrera increíble, tuve demasiadas buenas sensaciones, me la creí, como dicen. Confíe 100% en mí. El viernes fue muy difícil para mí, tuve una gran crisis. A pesar de todo muchas personas me escribieron en redes sociales y a mi WhatsApp, mi equipo me apoyó, mis papás, muchas personas”, comentó Espinoza.

“Cuando me levanté me dije aquí es todo a nada. No tengo nada que perder y me puse adelante, me dije que iba a darlo todo y eso fue lo que hice. Rodé con un grupo de hombres, la mayoría de la categoría Máster, los cuales me iban motivando, me decían que resistiera, que no me diera por vencida, que yo podía. Esas palabras me motivaron y debo agradecerles por la victoria”, agregó.