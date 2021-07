Escaladora tica ya inició caminata al Campamento Base del Everest

San José (Redacción). La escaladora nacional Gineth Soto inició este jueves la caminata hacia el Campamento Base del Monte Everest.

Soto, quien inició su expedición esta semana, abandonó ayer Lukla, en Nepal, ubicado a 2.840 metros de altura, para enrumbarse hacia el primer punto del Everest, el Campamento Base, que está ubicado a 5.350 metros sobre el nivel del mar.

“El recorido del camino me lo conozco bien y me trae recuerdos del 2008, pero esta es una expedición nueva. Me siento muy bien con todos los compañeros de equipo y estoy muy contenta”, explicó Soto a La Nación desde Phakding (2.610 metros), donde el equipo pasó una noche.

Este es el segundo intento de Soto por subir el Everest, luego de que en el 2008 llegara hasta 7.000 metros, donde culminó su expedición por enfermedad.

La caminata hasta el Campamento Base tardará cerca de diez días pues harán paradas para dormir, descansar y comer en diferentes lugares y al ser la primera etapa, aún están en el proceso de aclimatación.

La siguiente parada será Namche Bazar (3.400 metros), donde el equipo pasará tres noches.

“Estoy 100% complacida con la expedición, hasta el momento todo está marchando de maravilla, sin ningún obstáculo”, afirmó la alpinista, quien aprovechó para agradecer a los ticos el apoyo brindado hasta ahora.

“He recibido mucho apoyo y bellos mensajes y estoy agradecida por eso”, finalizó.