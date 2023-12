El joven muy malo para el fútbol vio en el ciclismo la oportunidad de ser líder de la Vuelta

Oriundo de Buenos Aires de Puntarenas, el ciclista Sergio Arias, del equipo Colono Bikestation Kölbi y nuevo líder de la edición 57 de la Vuelta a Costa Rica Telecable, recordó la anécdota que lo hizo cambiar de opinión y dejar de practicar el deporte que lo apasionaba para sumergirse de lleno en el mundo del ciclismo.

Aquella decisión cambió su vida, pasando de la frustración por no ser tomado en cuenta en las “mejengas” del barrio a superar a sus primos Pablo Arce y Moisés Arce, quienes le abrieron camino en el mundo de los pedales.

Este miércoles, Arias alcanzó la mayor alegría de su vida al liderar la edición 57 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2023 después de una quinta fracción llena de emociones y una altimetría complicada que se definió en un cierre espectacular.

La jornada fue dura y peligrosa, poniendo a prueba el valor de los corredores con fuertes ascensos y descensos vertiginosos. Sergio Arias se subió al podio luciendo la camiseta amarilla gracias al impecable trabajo de la escuadra Roja que tomó el mando de la competencia.

“A mí me apasionaba el fútbol, pero qué va, era muy malo. Ni siquiera jugaba porque no me metían, era muy malo”, confesó Arias entre risas, sin opacar el gran trabajo en la fracción de este miércoles entre San Ramón - Esparza - Palmares y el Cerro Berlín de San Ramón, de 99 km, donde se ubicó en la sexta casilla, obteniendo la oportunidad de enfundarse la camiseta amarilla.

Sergio Arias recibió el apoyo de su equipo

Con un acumulado de 16 horas, 18 minutos y 35 segundos (16:18:35), Arias lidera la clasificación, superando a Kevin Rivera del 7C Economy Lacoinex por 1:10 y al colombiano Juan Diego Alba del Movistar de Ecuador por 1:16, por lo que no puede dar ninguna ventaja, en especial en la montaña.

“Durante la etapa me ayudó mucho Daniel Bonilla (campeón de la Vuelta del 2019). Ser el líder es la oportunidad de retribuir el esfuerzo de mis compañeros en la carretera y el apoyo de los patrocinadores del equipo. Soy quien se sube al podio, pero es un trabajo de todos. Ahora toca planificar las próximas etapas y disfrutar del momento”, explicó Arias.

En la jornada de este miércoles, Kevin Rivera del 7C Economy se llevó el primer lugar con un crono de 3:03:06, seguido por Sebastián Moya del Colono Bikestation, a 41 segundos, y Juan Diego Alba a 45 segundos. Sergio Arias llegó a 3:03.

Donovan Ramírez del 7C Economy, quien portó la camiseta líder durante tres días consecutivos, finalizó en el puesto 17 a 9:55 de Rivera. A pesar de no ser escalador, Ramírez realiza una gran carrera.

“Tengo seis años de practicar el ciclismo, quería saber cómo era este mundo. Seguí los pasos de mis primos Pablo y Moisés Arce. Ellos fueron quienes me inspiraron y la verdad venía con la mentalidad de vestirme de amarillo desde que inició la vuelta”, aseguró Arias.

Por otra parte, el equipo del Colono Bikestation Kölbi domina también los lideratos de metas volantes con Jason Huertas con 22 puntos y los premios de montaña con Sebastián Moya con 32 unidades.

Para este jueves, la sexta etapa partirá del Estadio Nacional a las 9 a. m. y llegará a La Joya de La Sabana para completar 111 kilómetros. Será la primera vez que el giro a la tica ingrese al nuevo Estadio Nacional.

Etapa 5

1-Kevin Rivera 7C Economy 3:03:06

2-Sebastián Moya Colono Bikestation a 41 seg.

3-Juan Diego Alba Ecuador a 45 seg.

Clasificación general

1-Sergio Arias Colono Bikestation 16:18:36

2-Kevin Rivera 7C Economy a 1:10

3-Juan Diego Alba Ecuador 1:16