El entrenador detrás del oro de Sherman Guity: ‘Me siento realizado, pero no me voy a conformar’

Emmanuel Chanto (derecha) junto a la atleta Sharollyn Joseph. El estratega tiene más de seis años de entrenar a Sherman Guity. La Nación

¿Cómo vivió la competencia donde Sherman Guity ganó la medalla de oro e impuso récord en los Juegos Paralímpicos de Tokio?

Fue una carrera totalmente distinta. Sherman había practicado un protocolo para entrar más en la carrera desde el principio. Lo habíamos preparado para correr los 200 metros, porque el 100 metros estaba muy cerrado, muy complicado. Los volúmenes de entrenamiento estaban enfocados en la distancia de los 200 metros.

¿Se ilusionaba con una medalla de oro?

Tenía grandes expectativas, pero no podía explotar. Debíamos saber cómo venían los demás corredores. Gracias a Dios Sherman fue el mejor y se dio el resultado. Para mí la carrera estuvo bastante buena. Corrió más relajado, se le vio mejor y me parece que el alemán no corrió tan bien y hasta el ver a Sherman desenvolverse tan bien en la primera parte de la carrera, siento que incidió en que no lo hiciera tan bien.

¿Qué significa ganar la presea de oro en unos Juegos Paralímpicos?

Uno como atleta siempre sueña con estar en grandes eventos. En algún momento entré en mi realidad y me di cuenta que no lo iba a poder lograr, por lo que dije que yo podía ayudar a mucha gente a tratar de alcanzar su objetivo. Gracias a Dios me preparé bastante y me sigo preparando para ser cada dia mejor. Aún tengo mucho por mejorar para tener mejores atletas, por lo que es una motivación más.

Se rompió dos veces el récord paralímpico, se quedó muy cerca del récord mundial y se ganó el oro. ¿Fue una noche mágica?

Sí fue una muy buena noche, se trabajó para eso. Hace más de dos años que Sherman no corría una prueba oficial del 200 y para eso se había trabajado. Es un punto de referencia, es un nuevo récord y no solo ganó, sino también quedó en la historia y al menos hasta los próximos Juegos estará vigente, sino es que él mismo lo rompe. Dios quiera que sea así. Es un plus el no solo haber ganado sino también el récord y creo que todo el país está contento con eso.

¿Le seduce romper el récord mundial de 21.27, luego de cronometrar Sherman 21.43?

Son detalles que se deben trabajar y se puede lograr. Sherman está joven y le quedan bastantes años por delante como para buscar ese otro objetivo.

¿La planificación de la carrera fue más fácil por las condiciones de Sherman o más complicada?

Nosotros tenemos un formato de cómo correr los 200 metros. En la semifinal corrió más rápido de lo que debía, se había planeado que saliera un poco más lento, que no se desgastara, que corriera más tranquilo. Lo hizo como lo hizo y así lo hizo bien. Incluso antes de la prueba me dijo que se sentía bien cómodo. Solo había que seguir la estrategia de acuerdo a lo que hemos entrenado, para no llegar a inventar en media competencia.

[ Sherman Guity tuvo aliados silencios en un camino lleno dudas y desconcetraciones ]

¿Qué tanto le preocupó el clima lluvioso que imperó?

Me preocupó un poco. En la semifinal se tropezó en media carrera, pero la verdad lo que más me preocupó fue el frío, porque Sherman es una atleta de tierra caliente y el temor era que no calentara bien. Creo que para la semifinal pesó un poquito, pero para la final llegó más preparado para lo que iba a enfrentar en cuanto al clima.

¿Siente que le cumpló el sueño a Gerald Drummond y Sherman Guity al clasificarlos a Tokio?

A Gerald siento que lo llevé a los Juegos Olímpicos. Fui el que trabajó con él para poder llegar allí, por lo que me sentía realizado, porque mi trabajo estaba dando frutos, además de los chicos que vienen por detrás . A Sherman lo tengo dos años antes de que sufriera el accidente, por lo que todo ese trabajo, desde que sufrió el accidente hasta el uso las prótesis, el probarla y luego ir estudiando, porque no es lo mismo un atleta convencional a uno con prótesis.Como persona y entrenador me hizo mejor.

¿Cómo fue luchar a la par de Sherman?

Sherman cambió mucho como atleta y yo como entrenador me siento realizado, pero eso no quiere decir que voy a pararme y me voy a conformar. En el país hay mucho talento al cual puedo ayudar. Si llegan a mis manos o las manos idóneas pueden seguir mejorando, así como Sherman y otros atletas

¿Qué sigue para ustedes?

Vamos a sentarnos a conversar, pero por el asunto de la pandemia el ciclo ha sido muy agotador, no solo físico sino también el estrés de la situación que vive el mundo. Creo que ya terminaríamos la temporada, a menos que se presenten una o dos competencias, pero no para mejorar sino para hacer presencia y aprovechar, porque nuestro macrociclo ya concluyó. Solo nos queda pensar en el Mundial bajo techo en Oregon, Estados Unidos, el próximo año.