¡De locos!: Vea cómo el tico Pablo Aguilar desciende en bicicleta en caseríos de Medellín

“Eso es de locos”, “con solo ver el video sentí que me caí”, “Dios mío, qué peligroso”. Son algunos de los comentarios que le escribieron a Pablo Aguilar en su cuenta en Tik Tok, tras subir el video de su participación en la prueba Red Bull Medellín Cerro Abajo.

El rider costarricense, actual campeón nacional de downhill, fue el único representante de Centroamérica en el evento y obtuvo un impresionante sétimo lugar.

El tico hizo un tiempo de 1:30:058 en una nueva pista de una extensión de 1.6 kilómetros, con 17 obstáculos, entre peraltes, curvas, drops y rampas.

La Red Bull Medellín Cerro Abajo es la serie de escaleras de descenso urbano más famosa del mundo. En realidad, se trata de una pista adaptada en las gradas y aceras de un caserío en Medellín, donde nada está hecho para andar en bicicleta.

“Fue una carrera sumamente diferente. El ambiente acá en Medellín, en la Comuna, no sé, no tengo palabras cómo explicar lo bien que me sentí. En la etapa clasificatoria apreté, porque en mi mente me propuse: tengo que clasificar, sí o sí. Lo logré y estuve en la final, la cual fue impresionante”, dijo Pablo luego de la competencia.

Entre otros de los comentarios de sus seguidores por el video que muestra el descenso de Pablo en la prueba en Medellín, algunos expresaron: “demasiada adrenalina”. “Terminé mareada”. “Es increíble”.

El podio final estuvo conformado por Juan Fernando Vélez de Colombia con un tiempo de 1:25,039, seguido por Sebastián Holguín, también de Colombia, y Lucas Borba de Brasil.

“Todos los costarricenses sabemos que somos un país pequeño, tal vez a veces ni nos reconocen a nivel mundial, pero hay demasiado talento y tenemos que seguir mejorando, para que en el futuro no solo esté Pablo Aguilar, sino que sean más ticos acá”, resaltó el rider costarricense.

El downhill es uno de los deportes más extremos del mundo, el cual consiste en descender lo más rápido posible en una pista con obstáculos naturales y artificiales. El ganador es quien consiga el menor tiempo posible en el descenso cronometrado.