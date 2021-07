Dax Jaikel: “No fue el puesto que quería, pero me vi bien”

| DAX JAIKEL PARA LA NACIÓN

Dax Jaikel logró ayer ser octavo en la contrarreloj de los Paralímpicos con un tiempo de 35:39:02. Los checos Jezek y Bouska fueron oro y bronce. La plata fue para el rumano Novak

¿Cómo se sintió en su debut paralímpico de la contrarreloj?

Me sentí muy bien. Era un recorrido complicado, con muchas curvas y muchas bajadas muy rápidas que terminaban en curvas muy cerradas. Traté en los entrenamientos de hacerlo lo mejor posible y hoy (ayer) me sentí bien; un poco cansado ya en la última vuelta y ahí perdí segundos muy importantes que me hubieran dado un quinto o un sexto lugar en la clasificación.

¿Cómo vio a sus rivales?

Yo sabía que la gente iba a andar muy duro, pues los contrincantes estaban fortísimos. Los primeros cinco son súper buenos; son profesionales aquí en Europa.

¿Qué lecciones aprendidas se lleva de la competencia?

Yo no sé decir el nivel mío. Siento que puedo mejorar un poco, pero lo que me falta es correr un poquitito contra ellos porque los circuitos son diferentes a los que uno corre en Costa Rica. Es completamente otra forma de correr. Hay que aprender un poco la técnica y el trazado que ellos utilizan para acomodarme al tipo de carreras. Pero la verdad es que me sentí muy bien en la carrera.

¿Cómo se ve de cara a la prueba de ruta de mañana (hoy)?

Es un poco diferente. Hay dos equipos que son los más fuertes: los checos y los españoles. Yo creo que van a protagonizar una fuga; hay que tratar de buscar la fuga.

Si se llega a la raya, hay un italiano que es muy bueno. Son 84 kilómetros de recorrido, 10 vueltas al mismo circuito de hoy y 1.400 metros de subida efectiva.

La pista es en Kent. Es una pista de carros de Fórmula 1 que se usaba hace años. Mañana veremos; es una lotería. Es un grupo bastante grande de 50 ciclistas.

¿Qué supone la experiencia y el ambiente de la Villa Olímpica?

Es un ambiente un poco tenso. Cada uno anda a sus cosas. Hay unos que andan haciendo el loco y otros concentrados, pero el ambiente es tenso. Esto no es de mucho vacilón. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un granito de presión en la espalda de mucha responsabilidad

¿Cómo se están desarrollando los entrenamientos en Londres?

Esta semana entrené aquí, pero estaba muy frío; no se podía salir mucho. Entrené lo que pude. Ya el domingo hizo un poco más de sol. El lunes y martes fuimos a la pista a reconocerla.

¿Asistirá el domingo a la maratón de su compañero Laurens Molina?

Tengo que volver el domingo en la mañana. Si no, los tiquetes me salían demasiado caros. Yo ando con toda mi familia acá.

Tendría que gastar $5.000 más. Me pagan la estancia mía, pero ando con mi esposa, la niña y la niñera que están en un hotel.