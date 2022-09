Daniel y Mateo, los hijos de Pablo Gabas conquistan sus primeras medallas en karate

Hijos de Pablo Gabas tienen espíritu competitivo en sus genes

El deporte siempre ha sido parte de sus vidas. Desde recién nacidos iban al estadio para ver en la cancha a su papá, Pablo Daniel Antonio Gabas.

Los hermanos Daniel y Mateo Antonio Guillén van creciendo y aunque sus papás, el excapitán de Alajuelense y Dyana Guillén, les dicen que su consejo como papás es que más que ganar, lo importante es que realmente disfruten lo que hacen, ellos se transforman.

A la hora de competir y aunque apenas son principiantes, ambos demuestran los genes que tienen y que para nada les gusta perder.

Ambos formaron parte de la delegación de 49 ticos que representaron al país en el Panamá Open de Karate 2022, que conquistó diez medallas de oro, diez preseas de plata y 21 de bronce.

Con eso, Costa Rica se dejó el tercer lugar de la clasificación general entre 11 países, con 650 competidores, que compitieron en la Arena Roberto Durán, en la capital panameña.

Fue ahí donde Daniel (de 10 años) y Mateo (de 8 años) consiguieron sus primeras medallas en una competencia internacional de karate.

La mamá de ellos cuenta que desde pequeñitos siempre habían practicado natación y fútbol, pero que con las restricciones por la pandemia todo se cerró.

Cuando los deportes buscaban su retorno, las dos disciplinas de ellos aún se veían lejos de tener el aval, máxime siendo niños.

“Tenemos un amigo, Roy Lee, y el papá que hacen karate y ellos nos dijeron que estaban volviendo y que viéramos si los chicos querían probar. Daniel ya había hecho taekwondo y teníamos una idea de qué era. Ahí empezaron, desde el 2020 y fueron a Panamá en 2021. Ahora es la segunda vez que van y compiten”, contó Dyana Guillén.

La aventura les gustó tanto que decidieron quedarse, porque el karate les encanta. Eso sí, lo complementan con el fútbol, porque siguen en el equipo de Santa Bárbara. Los dos son felices tanto en la cancha como en el tatami.

Daniel Antonio Guillén muestra su presea de plata; mientras su hermano Mateo consiguió dos bronces. (Cortesía Dyana Guillén )

“Ellos hacen un día fútbol, un día karate y así se van alternando toda la semana. Son dos disciplinas que nada tienen que ver una con la otra, pero se complementan y entonces ambos profesores dicen que qué bueno que hagan la otra disciplina también”, contó la orgullosa mamá.

Aunque el año pasado fueron a Panamá, esa vez solo recibieron una presea de participación.

“Hasta ahora ganan medallas, porque ya están un poquito más experimentados, ya tienen otro nivel. De hecho Dani pelea en otra categoría que es más grande que la de él. Todos los chicos con los que tuvo combates eran de 12 años y él tiene 10. Entonces es lo que todo mundo me dice, que los rivales se veían muy grandes”.

Guillén dice que no es porque sean sus hijos, pero ella los ve aguerridos y valientes.

“Los admiro y cuando veo al rival yo solo pienso que me va a dar algo. Ellos compiten en kata y kumite. La kata es como tipo una presentación individual y es más de técnica, ellos compiten por medalla, pero es consigo mismo. En el combate sí enfrentan un contrincante y participaban 14 países”, relató.

En el caso de Daniel, él derrotó a un brasileño, a un mexicano, a un peruano y la final fue contra un panameño del que se hizo muy amigo.

“Ellos en realidad empataron la final, solo que quien puntea primero tiene la ventaja y por eso es que a Dani le tocó la medalla de plata”, contó.

Los hermanos Daniel y Mateo Antonio Guillén pasan todas sus semanas entre el karate y el fútbol. (Cortes)

Mientras que Daniel estaba en acción, su hermano Mateo también hacía lo propio.

“Son muy competitivos los dos, ya es algo que no sé si es de los chicos, si es en la genética, en la sangre que lo traen, pero son muy competitivos los dos. Mi corazón está sano, porque me quería morir. Mateo peleaba una hora antes y en el tatami se fue atrasando y chocó con la de Daniel que era al lado y los tenía a los dos iguales, iban pasando las llaves y casi me vuelvo loca”, mencionó entre risas.

Esa experiencia que vivió en el Panamá Open de Karate la califica como una locura y hasta tiene una anécdota.

“Hay un momento en el que yo estoy grabando a Daniel y veo que Mateo hace un punto y todos gritan, yo me vuelvo y lo grabo, pero en eso Daniel bota al contrincante y le sacó un gran punto y yo no lo grabé. Cuando vio el video no lo podía creer, estaba furioso. Yo le juré que vi el punto, aunque estaba grabando al otro”.

Guillén insistió en que ella y su esposo les dicen que hagan deporte, que se esfuercen, que tengan la disciplina, que encuentren el sentido de la responsabilidad, todo lo que el deporte genera y que vayan a disfrutar a la competición, la aventura, a sociabilizar, a conocer otra gente y a vivir todo lo que encierra un torneo así.

Cuando Mateo Antonio Guillén fue al podio por sus bronces, mostró con orgullo la bandera de Costa Rica. (Cortesía Dyana Guillén)

“Ya si ganaron medalla o no, perfecto, pero que vayan y disfruten, esa es la prioridad. Siempre les decimos que nada va a cambiar si sacaron medalla o no, igual en el fútbol o lo que hagan en la vida, que disfruten y los resultados se vienen solos”.

Pablo Gabas no pudo acudir a este torneo de karate en Panamá porque por sus ocupaciones le resulta difícil irse tantos días. Sin embargo, es una vivencia que en algún momento quiere experimentar.

En sus redes sociales, el exfutbolista posteó un mensaje dedicado a sus hijos, a esos medallistas en el Panamá Open de Karate.

Gabas indicó en su reseña que para cualquier padre o madre es un orgullo ver a sus hijos jugar y evolucionar en la práctica de un deporte, competir y ganar, alcanzando sus objetivos, que eso es una sensación hermosa.

Indicó que es imposible no sentirse feliz de ser testigo del crecimiento personal de los hijos, donde independientemente del resultado, ellos saben que el apoyo de papá y mamá siempre estará.

Dijo que ante todo eso, lo más gratificante es el orgullo por el valor como personas que ellos representan antes que el de deportista.

“Porque el amor que sentimos por ellos no depende de las victorias o derrotas que obtengan, ni de medallas o trofeos, sino al logro de ser personas íntegras, con principios y valores sólidos y con una percepción positiva de ellos mismos; esa es la clave para conquistar el éxito en la vida”, afirmó Pablo Gabas.

Y agregó: “Si tienen la oportunidad de practicar un deporte y competir en él, es para divertirse, hacer amigos, tener experiencias nuevas y ser felices... El resto de grandes beneficios que genera realizar un deporte, vendrán porque vendrán con el esfuerzo continuo”.

Aunque practican deporte para divertirse, lo cierto del caso es que cuando compiten, los hijos de Pablo Gabas y Dyana Guillén quieren ganar. Y ya comenzaron la cosecha de medallas.

Resultados Open Panamá 2022

Medallistas de oro

Victoria López - Kata 8-9 años Principiantes.

Mónica Ramírez- Kata 16-17 años Intermedio.

Jacqueline López- Kata +35 Principiantes.

Kata Equipo Juvenil - Ariela, Mariedith y Sasha.

Sebastian Palomo -55 Kg Avanzado.

Ariela Calvo - Kumite -47 Avanzado.

Mariedith Sibaja - Kumite - 59 Avanzado.

Ana Karen Ramírez- Kumite Senior Principiantes.

Brayan Barrantes - Kumite Master Principiantes.

Jacqueline López- Kumite Master Principiantes.

Medallistas de plata

Sara Barrantes - Kata 10-11 años Principiantes.

David Ramírez- Kata 14-15 años Principiantes.

Brayan Barrantes - Kata +35 Principiantes.

Daniel Antonio - Kumite 10-11 años Principiantes.

Sasha López- Kumite Ind Fem -42Kg Avanzado.

Ian Alpízar - Kumite -63 Avanzado.

Mónica Ramírez- Kumite -48 Avanzado.

Adriano Escobar - Kumite -61 Avanzado.

Leonardo Escobar- Kumite -68 Avanzado.

Dyther Lugo - Kumite -67 Senior Avanzado.

Medallistas de bronce

Mateo Antonio - Kata 8-9 años Principiantes.

Melany Ramírez- Kata10.-11 años Intermedio.

Ian Alpizar - Kata 14-15 años Principiantes.

Sasha López- Kata 12-13 años Avanzado.

Mariedith Sibaja - Kata 16-17 años Avanzado.

Johan Vargas - Kata Senior Intermedio.

Ariela Calvo - Kata 14-15 años Avanzado.

Leonardo Escobar - Kata 16-17 años Avanzado.

Mónica Ramirez - Kata Senior Avanzado.

Ana Karen Ramírez- Kata Senior Principiantes.

Kata Equipo Juvenil Leonardo, Adriano y Máximo.

Mateo Antonio - Kumite 8-9 años Principiantes.

Sarai Ramírez- Kumite 6-7 años Principiantes.

Gabriel Rojas - Kumite -70 Avanzado.

Lesly Sequeira - Kumite -68 Avanzado.

Nelzon Lizano - Kumite -67 Senior Avanzado.

Kumite Equipo Senior (Lesly, Mariedith y Mónica ).

Miguel Zamora - Kumite Master Avanzado.

Nelzon Lizano - Open Masculino.

Lesly Sequeira - Open Femenino.

Kumite Equipo ( Dyhter, Nelzon, Leonardo, Adriano y Johan).