Costa Rica domina el voleibol de playa Sub 17 y Sub 19 de la región

Con seis triunfos consecutivos y sin ninguna derrota, Costa Rica se coronó campeón del Primer Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa Sub 17 masculino este domingo en las canchas del Parque Metropolitano La Sabana.

Los seleccionados nacionales Cristian Oporta y Stanley Grant ganaron su primer partido contra Yustin Gantes y Einar Rodríguez de Panamá, dos sets por cero (21-13, 21-9). En el último juego del torneo, ratificaron su supremacía ante la dupla de Nicaragua, integrada por José Fernando Castro y Diego Cardoza, a la que superaron 2-0 (21-10, 21-13) para confirmar la corona.

Oporta y Grant abrieron el camino al título el viernes, venciendo a Guatemala (2-1) y a Panamá (2-1), un paso firme que mantuvieron el sábado al imponerse a Nicaragua (2-0) y Guatemala (2-1). Consolidaron su desempeño este domingo con nuevas victorias sobre Panamá (2-0) y Nicaragua (2-0). La dupla costarricense tuvo como entrenador a Julián Aguilar.

Por su parte, las nacionales Valentina Molina y Aliza Aguilar cerraron también invictas al derrotar este domingo dos sets por cero a las panameñas Krisleen González y Elleny Espinoza, con marcadores de 22-20 y 21-5, para coronarse campeonas centroamericanas de voleibol de playa Sub 19.

Molina y Aguilar sumaron cuatro victorias consecutivas, venciendo a Nicaragua (2-0) el viernes, Guatemala (2-1) y El Salvador (2-0) el sábado, y este domingo a las canaleras (2-0). Las ticas son dirigidas por el entrenador Jareth Muñoz.

Costa Rica cerró el Centroamericano con tres títulos: en sub 17, Cristian Oporta y Stanley Grant en sub 17; en sub 19, Valentina Molina y Aliza Aguilar, Julián Araya y Yulius Brown. Además, se suma el tercer lugar de Sury Jiménez y Mariana Fallas en sub 17.