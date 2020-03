Salas indicó el domingo: “Claro que pueden salir a correr solos. Recordemos que aquí lo que estamos buscando es no aglomeraciones de personas. Incluso, más bien los invito que si pueden hacer ese tipo de actividad, no todos pueden correr, recordemos que hay personas que tienen lesiones músculo esqueléticas o problemas cardíacos que no les permite correr, pero pueden caminar. Sí es importante porque no podemos descuidar las otras áreas de la salud”.