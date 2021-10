Correr dos maratones en siete días y por debajo de tres horas, la hazaña de un tico a causa de la pandemia

El atleta Juan Carlos Solórzano al concluir la Maratón de Berlín, el pasado 26 de setiembre.

“La idea primordial era terminar la carrera y disfrutarla. El día de la competencia me sentí muy bien, incluso hasta yo me sorprendí del resultado porque sabía del desgaste de la semana anterior y desconocía cómo reaccionaría físicamente”, así resume Juan Carlos Solórzano, atleta aficionado de Costa Rica, su participación en la Maratón de Londres, disputada el pasado 3 de octubre.

Desde donde se viera, esta se convirtió en una maratón para nunca olvidar, sobre todo tomando en cuenta que siete días antes ya había realizado otra, nada más y nada menos que la Maratón de Berlín. Es decir, en una semana completó dos de las llamadas ‘major’, donde están incluidas también Boston, Chicago, Nueva York y Tokio, las cuales anteriormente también había hecho.

Por eso la carrera en la capital de Inglaterra tenía un significado aún más especial, porque sería alcanzar la ansiada medalla conocida como “six medal”, la cual reciben todos atletas que completen el circuito World Marathon Majors, un reconocimiento muy importante en el mundo del atletismo y “por la que todos los que estamos en el running nos esforzamos por conseguir”, mencionó Solórzano.

Aunado a eso corrió las dos competencias por debajo de las tres horas. En Alemania paró en reloj en 2:45:20 y en Londres lo hizo con un tiempo de 2:46.00. Por sí solos son dos cronómetros envidiables para cualquier atleta aficionado y cobra más relevancia al existir tan poca distancia entre ambas.

El desafío se convirtió en eso sin querer, y más bien fue provocado por la pandemia y el constante cambio de fechas. Normalmente Londres se celebra a finales de abril y Berlín a finales de setiembre y Solórzano se inscribió para ambos eventos en 2020, año en que ambos fueron cancelados.

Juan Carlos Solórzano durante los 42 kilómetros de la Maratón de Londres 2021.

Lo que sucedió después fue que la mayoría de majors se programaron para el segundo semestre del 2021. Esa inusual reprogramación le puso el reto frente a frente.

“Me propuse en conjunto con mi entrenador (Mario Reyes de Loop Running) correr ambos eventos este año. Conocedores de la exigencia física de realizar dos eventos de maratón tan seguidos y nunca antes lo había hecho, realizamos un proceso de entrenamiento con diversas cargas desde principio del año”.

Incluso en agosto había incertidumbre si las dos carreras se mantendrían, pero la preparación del nacional siguió sin cambios y luego también comenzó a organizar su viaje, con toda la logística de medidas de salud que ahora se requieren.

Finalmente, los planes le salieron mucho mejor de lo imaginado, porque según comentó, Londres era una carrera para terminar sin mirar el reloj, pero ante las buenas sensaciones, todo se prestó para cerrar con broche de oro. Eso sí, ninguna de las marcas son sus récords personales. En sus 20 maratones, la mejor hasta ahora es de 2 horas y 43 minutos, en Rotterdam, Holanda. También en Boston y Chicago hizo tiempos por debajo de 2:45.

“Lo de ser el mejor tico si bien tiene un significado especial no es algo por lo que practico el running (atletismo). Practico porque me apasiona y lo disfruto, y siempre le digo a mis amigos que el día que lo vea como una obligación dejaré de correr. Me gusta que fluya de manera natural sin sacrificar mi vida familiar y laboral. Además, en nuestro país hay muchos buenos corredores amateurs con mejores rendimientos deportivos a los cuales también admiro mucho y respeto”, añadió.