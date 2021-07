CON rechaza señalamientos en su contra en frustrado viaje de Cali Muñoz a Tokio

La desesperada lucha de Cali Muñoz por llegar a tiempo a los Juegos Olímpicos terminó en frustración, reclamos y versiones encontradas.

Cuando todo esfuerzo fue en vano, con el surf desarrollándose en Tokio y el tico en pleno vuelo entre Estados Unidos y Japón, afloraron los entretelones del viaje. El abogado del deportista, Wálter Brenes, aseguró a La Nación que el presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, no había firmado una carta destinada a los organizadores, como respaldo al atleta ante una supuesta opción de postergar la ronda en la que él intervendría. Cuatro horas después, el CON aseguró mediante un comunicado de prensa haber hecho todo lo posible, incluyendo la compra de tiquetes y el envío de la “carta solicitando postergar la ronda 2 del surf”.

[ Abogado de ‘Cali’ Muñoz reclama que presidente del CON no firmó carta para ayudarle en desesperada lucha por competir en Tokio ]

Además el CON dio su versión del paso a paso de la historia, desde que surgió la repentina oportunidad para Muñoz, dejando ver que el atleta y la Federación de Surf tomaron decisiones equivocadas.

Cuando la Internacional Surfing Association (ISA) comunicó a varios países sobre la plaza vacante, el CON asegura haber consultado a federación tica de surf si era posible que Muñoz estuviera a tiempo en Tokio, “haciendo la salvedad que el tiempo para el inicio de la competencia es corto y que la única forma de que se puedan atrasar los heats es que el oleaje no contribuya en el desarrollo de la competencia”.

Fue una carrera contra el tiempo desde la noche del viernes, según detalla el comunicado. La ISA había hecho la consulta el viernes a las 7:48 p. m. (hora tica; 10:48 a. m. de sábado en Tokio). El CON se comunica con la Federación Costarricense de Surf (no se especifica la hora). A las 9:58 p. m. del viernes la Federación pide aceptar la posibilidad y un plazo de dos horas para cumplir con los requisitos (inscripción y prueba covid, entre otros). A las 10:51 p. m. el CON comunica la participación de Muñoz al Comité Organizador de los Juegos y al Comité de Prevención de Covid. A las 11:06 p. m. la ISA confima la inclusión del tico.

Según el comunicado del CON, en medio de decisiones y trámites, le advirtieron a la Federación de Surf que Muñoz no lograría estar a tiempo: “Después de revisar posibles itinerarios de vuelo el CON le informa a la Federación que lo más pronto que podría llegar Carlos Muñoz a Tokio es el día 26 de julio en la tarde y que la competencia sería el 25 de julio. Ante esta situación la Federación le informa al CON que el atleta puede no presentarse al primer heat ya que no es eliminatorio e indica que se puede dar un retraso en la programación ya que existe un período de espera que se otorga en competencias de surf ante situaciones climáticas adversas como el tifón que se esperaba en Tokio y el bajo oleaje que se estaba dando. Ante los argumentos expuestos por la Federación, el CON inicia las gestiones para traerlo a Tokio”.

Ala medianoche del viernes en Costa Rica (3:00 p. m. de sábado en Japón) “el CON compra los boletos para Carlos Muñoz en una ruta segura y con los tiempos claros para la conexión. No obstante, la Federación de Surf de Costa Rica compra otros boletos con solo una hora de tiempo para realizar conexión entre Los Ángeles y Tokio y en aerolíneas distintas. El CON advierte que es muy probable que ese boleto se pierda, situación que finalmente ocurrió”.

Al mismo tiempo se daba el desesperado intento de Cali Muñoz, entre la ilusión y la zozobra, casi desesperado entre Limón y San José cuando el cierre de carretera por los efectos de las lluvias parecía negarle la posibilidad. Superado ese obstáculo, continuaron las carreras para recoger acreditación, hacerse la prueba covid y viajar tampoco eran muy promisorias.

Casi 24 horas después, el sábado a las 9:36 p. m. (hora de Costa Rica; 12:36 de domingo en Japón), el CON asegura haber enviado “formulario CON-CRC-511-2021 solicitando al Comité Organizador aplazar el heat del atleta Carlos Muñoz. El CON no recibe respuesta, ya que nunca fue una posibilidad para la organización aplazarlo y esperar al atleta”.

Lo afirmado no coincide con la versión de Wálter Brenes, abogado de Muñoz. Aseguró que con unas llamadas él consiguió que la ISA valorara la posibilidad de retrasar la ronda ‘2’ para que Carlos pudiera llegar; no obstante, le pidieron que hiciera un proceso formal por medio del Comité Olímpico Nacional (CON). Esa carta, según dijo, nunca fue firmada por Henry Núñez, pese a que se lo suplicaron.

El CON señala que incluso lo hicieron nueve minutos antes de que la Federación de Surf lo solicitara formalmente, apenas se dio una conversación entre su presidente Mario Ríos y Henry Núñez. De prueba, el CON publicó la imagen de un correo electrónico con la organización en el que se habla de una solicitud sobre la programación de la prueba de Cali Muñoz.

“Es evidente que hubo mala intención al circular el borrador de una carta que fue enviada a la Federación de Surf para que diera su visto bueno antes de ser firmada y que fue subida a redes sociales horas después de remitirse la original firmada a la Federación Internacional de Surf. Información que también se le hizo saber de forma tergiversada a la mamá y a la esposa del atleta”.