Abogado de ‘Cali’ Muñoz reclama que presidente del CON no firmó carta para ayudarle en desesperada lucha por competir en Tokio

Carlos Muñoz no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (John Duran)

Carlos ‘Cali’ Muñoz se encuentra en este momento rumbo a Japón, Tokio, no obstante irá a la sede de los Juegos Olímpicos, pero no podrá competir.

El surfista tico que estaba destinado a convertirse en el atleta 14 de Costa Rica en las justas no pudo llegar a tiempo para entrar en la competencia del surf. Aunque Carlos se pagó los cinco tiquetes para intentar llegar, y recibió la voz de aliento de todo un país, no consiguió asegurar su lugar.

El sentimiento de Cali fue descrito por su abogado, Wálter Brenes, quien lo asesoró en el proceso de conseguir una prórroga en la competencia de parte del Comité Olímpico Internacional, para darle tiempo a llegar a Tokio.

Esta fue la carta que según el abogado de Carlos Muñoz se le pidió a Henry Núñez que firmara pero no lo hizo.

Según contó Brenes, él desde la tarde del sábado buscó la forma de darle tiempo a Muñoz, por lo que habló directamente con personeros de la ISA (Asociación Internacional de Surf) y de la Federación de Surf de Costa Rica.

El abogado reveló que con unas llamadas él consiguió que la organización valorara la posibilidad de retrasar la ronda ‘2’ para que Carlos pudiera llegar; no obstante, le pidieron que hiciera un proceso formal por medio del Comité Olímpico Nacional (CON).

“Realicé llamadas a directivos de la ISA, me dicen que el CON no hizo una comunicación al respecto, entonces yo me voy a donde Mario Ríos (presidente de la Federación de Surf) y les digo que existe un chance pero que había que hablar con el Comité Olímpico Nacional para que comentara la situación a la organización.. Don Mario me dice que ya habló con don Henry Núñez y que él firmaría una carta para pedir el retraso”, dijo.

A Brenes la organización le da tres horas para presentar la carta y así mover la competencia, pero cuando faltaba media hora para que este tiempo finalizara a las 9 p. m. (de Costa Rica), el abogado decide llamar a Henry Núñez, presidente del CON, porque no había recibido respuesta.

“Le digo: ‘Don Henry le suplico que firme la carta y que me la envíen, pero me canceló la llamada, hicimos que todo un país se moviera por un atleta olímpico, por un tema de aerolíneas. Carlos no toma un vuelo, pero pudieron ayudarle... Pero Henry Núñez tiene una preferencia por el Judo y estaba muy ocupado viendo esa competencia y no pudo firmar la carta”, detalló el asesor de Muñoz.

“Ellos dirán que se firmó, pero no se firmó, ni se mandó y yo tengo las pruebas. Todo el esfuerzo que hizo el país se lo trajo abajo una firma que no quisieron poner”, agregó.

Al preguntarle al asesor del deportista cómo está Carlos, el profesional solamente dijo: “¿Cómo se sentiría usted si le niegan la oportunidad por una firma? Así se siente, solo necesitábamos que firmara, pero don Henry prefirió ver el judo que ayudar”, finalizó.

Esta fue la carta que mandó la Federación de Surf de Costa Rica para intentar apoyar a Carlos Muñoz. Esta fue la carta que mandó la Federación de Surf de Costa Rica para intentar apoyar a Carlos Muñoz.

Los bomberos habían sacado a Carlos Muñoz de Guápiles en medio temporal, el surfista consiguió que le hicieran las pruebas de detección de la Covid -19, el surfista viajó a California, donde tuvo un retraso, logró conseguir otro tiquete que lo tendría a las 5 a. m. del 26 de julio en Tokio, pero al final todo el sacrificio no valdrá la pena, ya que no competirá.

La Nación intentó tener una versión del presidente del CON, Henry Núñez, no obstante la oficina de prensa del Comité hizo saber que se dará un comunicado oficial al respecto en el transcurso de este domingo.