Ciclista Gloriana Quesada: ‘Luego de sufrir por depresión postparto, el ciclismo me salvó la vida’

Aunque la ciclista Gloriana Quesada conversó muchas veces con su progenitora sobre las bondades de ser madre, jamás tocaron el tema de lo que significa la depresión postparto y las consecuencias que puede tener en la vida de una mamá primeriza.

Gloriana, corredora de la categoría élite, exseleccionada nacional e integrante del equipo Bikestation Kölbi, confesó los momentos de angustia que pasó tras experimentar un sentimiento que la sumió en una tristeza irracional, impidiéndole al principio disfrutar de su maternidad.

No obstante, el ciclismo fue una vez más su salvación. No solo le devolvió la alegría de competir, sino también le ayudó a equilibrar sus cambios hormonales y disfrutar de su pequeño Franco, quien llegó a su mundo hace 10 meses y hoy es su mayor motivación, no solo para superarse profesionalmente, sino también para competir en el ciclismo.

Ciclista Gloriana Quesada habla de su depresión postparto

El término depresión postparto o tristeza postparto se usa para describir cambios leves en el estado de ánimo, así como sentimientos de preocupación, infelicidad y agotamiento que muchas mujeres pueden experimentar durante las primeras dos semanas después de dar a luz.

Muchas mujeres caen en un sentimiento de tristeza abrumadora, que las lleva a rechazar a su bebé e incluso, de no ser tratada, puede llevar al suicidio.

LEA MÁS: Ciclista cae a más de 60 km/h, sufre raspones pero termina el Gran Fondo Andrey Amador

Gloriana, quien ganó la categoría Máster A de la competencia Kivelix Kölbi Trophy 2024 en Reserva Conchal, Guanacaste, la cual es exclusiva para mujeres, abrió su corazón y narró su experiencia a La Nación con el fin de que otras mamás sientan que no están solas y de que hay muchas maneras de salir de la depresión.

”Mi madre siempre me explicó la parte bonita de ser mamá, pero no la que a mí me podía golpear. La depresión postparto me afectó muchísimo, la falta de sueño, una lactancia fácil, pero que yo no disfrutaba. Mi bebé, Franco, fue un santo porque se portó superbién, pero yo, a nivel químico mental, no estaba tan equilibrada y la pasé mal”, confesó con sinceridad Quesada.

Gloriana Quesada asegura que la depresión postparto no es Tabú

La pedalista reveló que al principio de su periodo de lactancia padeció de mastitis y no se acostumbró al olor de la leche materna. También tuvo que renunciar a su independencia y al ciclismo, pero lo recuperó para darle un giro a su vida que la ayudó a superar el difícil momento.

.“Después de 22 días de mejorada y cuando realmente me sentía mal, mi doctor me dio el visto bueno para competir en la carrera de ciclismo de montaña Volcano. Fue allí cuando decidí que ese iba a ser mi momento. El bebé quedó en mano de su papá, de la muchacha que nos ayuda a cuidarlo”, dijo Quesada.

Esas horas entrenando, sufriendo sobre su bicicleta, ayudaron a Gloriana a curar su alma, a entender el significado de ser madre y cómo debía llevar su maternidad.

”Esos momentos me ayudaron a concentrarme, a dejar fluir mis sentimientos, a llorar porque es una depresión y las que han pasado por esto saben. Quería ser testimonio para otras personas que atraviesan lo mismo, tal vez en silencio, y otras que terminan en muerte. Aunque muchos consideran que es un tabú, es una realidad que vivimos. En mi caso, el ciclismo me salvó la vida”, enfatizó Quesada.

Gloriana aseguró que, en lo personal, el deporte fue su salida de la depresión y que hoy está más feliz, estable y con deseos de apoyar a otras mujeres y demostrarles que no están solas, que también pasan por momentos difíciles.

”Entiendo que el sentimiento que nos embarga es algo hormonal y no podemos explicarlo. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Levantarme, llorar, no querer nada con la vida ni con el mundo. Por eso digo que el deporte me salvó y soy una mamá feliz, llena de Dios y con muchas ganas de vivir”, manifestó Quesada.

Para Gloriana Quesada, el Kivelix Kolbi Trophy 2024 fue una competencia que le permitió reencontrarse consigo misma, a pesar de haber tenido que dejar a su pequeño en casa debido a que estaba enfermo.

”Me siento honrada con Katherine Herrera y Reserva Conchal, quienes han organizado este evento de ciclismo solo para mujeres. Me encanta que sea así, merecemos más espacios, somos muy capaces y nos da la oportunidad de retarnos a nosotras mismas. Durante la carrera salí a atacar, a probarme, a salir del confort de cuando competimos con hombres, pues ellos llevan el ritmo”, añadió Quesada.