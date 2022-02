Ciclista cae a más de 60 km/h, sufre raspones pero termina el Gran Fondo Andrey Amador

Aún en el suelo, con raspones en su cuerpo y su uniforme hecho jirones, la pedalista del equipo Team Specialized El Colono levantó la mano y tranquilizó a los aficionados quienes todavía asustados al ver volar a la joven por los aires y caer fuertemente, le gritaban para saber cómo estaba.

Por algunos minutos Gloriana fue atendida por cruzrojistas que valoraron su estado físico y la ayudaron a levantarse. Todavía adolorida, con su uniforme roto y los anteojos quebrados, lo primero que hizo fue preguntar por su bicicleta y cómo había quedado.

Luego de percatarse que no había sufrido algún daño mecánico, sorprendentemente se subió a su bici con dificultad y con ayuda de algunos conocidos volvió a la carrera. Le restaban 100 kilómetros de fuertes columpios y una temperatura muy alta para concluir la dura prueba.

Fotografías: Juan Diego Villarreal La ciclista Gloriana Quesada tranquiliza a los aficionados al ciclismo que estaban preocupados por su salud, luego de una fuerte caída Fotografías: Juan Diego Villarreal

Al cruzar la meta del Gran Fondo Andrey Amador en Quepos, la pedalista se sintió como la ganadora, pese a llegar retrasada con respeto a las vecendoras, pero demostró mucha valentía para concluir el evento.

“Fue un sustote. Veníamos a un poquito más de 60 kilómetros por hora, creo que cuando me percaté que no tenía nada, como alguna fractura o un hueso dislocado, tantas cosas que me pudieron pasar incluso hasta desnucarme. Me dije, me siento bien. no me duele mucho la cabeza, me voy. Si duro siete horas, lo voy a hacer, pero quiero terminar”, comentó Quesada.

Seguir pedaleando

Gloriana repasa los instantes del accidente, el motivo de su caída, pero aún le sorprende más no tener ninguna lesión de consideración en su cuerpo.

“Me dio mucha impotencia, mucha cólera. En la salida me pude colocar muy bien, quería apoyar a mi compañera Milagro Mena para que ganara (fue segunda en la carrera). Todo sucedió la verdad por un descuido de la persona que iba adelante, por no tomarse bien del manubrio se fue al piso y después me fui yo”, recordó Quesada.

Fotografías: Juan Diego Villarreal Pese a los raspones, la sangre y el uniforme roto, la ciclista Gloriana Quesada se puso de pie y continúo en el Gran Fondo Andrey Amador. Fotografías: Juan Diego Villarreal

“Pudo ser peor si más gente hubiese venido atrás. Muchas cosas pasaron por mi cabeza y lloraba de la impotencia porque me había preparado muy bien. La verdad no pensaba que iba a poder continuar, pero llegamos a la meta y a pesar del dolor y el sufrimiento terminamos”.

La pedalista, quien se inició como triatleta y tiene cuatro años en el mudo del ciclismo, confía en recuperarse plenamente y viajar a Panamá esta semana para afrontar dos eventos internacionales

“Espero poder asistir al RPC de Panamá y el Gran Fondo, que es un evento criterium, los cuales son muy importantes para nosotros con el fin de prepararnos y tomar ritmo de competencia para diferentes carreras en las cuales estaremos participando tanto dentro como fuera del país”, comentó Quesada.

Sobre el Gran Fondo Andrey Amador, la ciclista agradeció la paciencia de los conductores en las diferentes vías que se cerraron.

“El Gran Fondo estuvo impecable. Para mí es un gran apoyo para activar la economía de comunidades como Quepos y Jacó, lo cual necesitaban. También le quiero agradecer la paciencia a los conductores que tuvieron que esperar por los carriles cerrados. Fue un ratito y comprendo que fue tedioso, pero les agradezco que nos ayudaran a poder correr”, manifestó Quesada.