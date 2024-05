Bryan Salas, el campeón de la Vuelta a Costa Rica que inició su emprendimiento con muebles de una chatarrera

Cuando su madre, Roxana Sánchez, se quedó sin trabajo y la situación económica en su familia se tornó complicada, la astucia y dedicación de Bryan Salas Sánchez lograron sacarlos adelante con un emprendimiento que, inició hace más de una década y el cual lo llena de orgullo al poder combinarlo con su pasión por el ciclismo.

Bryan Salas Sánchez, quien actualmente es miembro del Team Costa Frut y fue campeón de la Vuelta a Costa Rica del 2018, inició con un pequeño local de alimentos para mascotas. Este año, junto a su mamá, lograron adquirir un inmueble más grande en Santo Domingo de Heredia para afianzar su negocio, con el cual salieron adelante en los momentos difíciles.

“Fue una situación complicada para nosotros. Mi mamá quedó sin trabajo para llevar el sustento a la casa y yo estaba completamente enfocado en el ciclismo. Entonces, un tío que tenía un puesto de alimentos para mascotas nos sugirió que pusiéramos el nuestro. Nos ayudó con los números de los proveedores y así empezamos nuestro negocio hace 12 años”, comentó Salas.

El ciclista, quien en el 2023 ganó la etapa entre Liberia y Naranjo en el giro a la tica, con el Team Costa Frut, comentó que después de pensarlo un poco tomaron la decisión de aceptar la propuesta. Lo primero fue buscar un lugar y luego amueblar el local.

“Como no teníamos capital para invertir, fui a una chatarrera a buscar los muebles y las estanterías para el local y así lo amueblamos. Después, como teníamos poco producto, llené unos sacos con papeles para que los clientes vieran que teníamos suficiente producto”, recordó Salas entre risas.

Así fue como iniciaron la tienda “Mascotas mi amigo” en Santo Domingo de Heredia, la cual este año cumplió 12 años, luego de mucho esfuerzo y empeño para consolidar su negocio.

“La gente me conoce por la bicicleta, pero nos hemos ido desarrollando en otras áreas. En nuestro local, junto con mi madre, atendemos al público. Por suerte, lo hemos consolidado con el paso del tiempo, pero no ha sido fácil. Personalmente, me gustaría verlo crecer aún más. ”, explicó Salas.

Bryan Salas es el ciclista más experimentado del 'Team Costa Frut'. En la Vuelta a Costa Rica 2023 ganó con el equipo la etapa más larga, entre Liberia y Naranjo. (Albert Marín)

Bryan Salas se divide entre atender su negocio y entrenar

Bryan sale todas las mañanas a entrenar, y el local queda a cargo de su mamá. Una vez que concluye, se incorpora al negocio para atenderlo y asegurarse de que todo esté en orden.

“Hoy en día tenemos un inventario bastante grande, muy diferente a como empezamos. Mi mamá siempre está pendiente de que no falte nada. Cuando me toca salir con el equipo o estoy en alguna competencia como la Vuelta a Costa Rica, o a principio de año, cuando estuve reforzando a equipos en Colombia y Guatemala, ella me cubre. Cuando ella toma vacaciones, yo me quedo a cargo”, manifestó Salas.

El corredor del Team Costa Frut comentó que el negocio es la fuente de ingresos de su familia, por lo que siempre lo combinó con el ciclismo, aunque significó un doble esfuerzo por los entrenamientos y el estar bastante tiempo de pie atendiendo clientes y acomodando la mercadería. Pero todo ese esfuerzo se vio plasmado al ver crecer su emprendimiento.

“Hemos podido combinar los entrenamientos con la atención a nuestro negocio. Así gané la Vuelta a Costa Rica del 2018 y otros logros deportivos. No es sencillo; también hubo momentos complicados con nuestro emprendimiento, pero siempre salimos adelante. Ahora tenemos nuestro propio local, lo que demuestra que hemos sido constantes y hemos ahorrado para asegurarnos nuestro futuro”, añadió Salas.

Bryan recordó que precisamente todo el traslado al nuevo local se realizó tres meses antes de la Vuelta a Costa Rica del 2023, lo cual fue un poco complicado, pero esa dedicación para salir adelante y ayudar a su madre siempre valió la pena. Incluso, cuando en la época de la pandemia de la covid-19 muchos negocios cerraron, ellos lo mantuvieron a flote contra viento y marea.

“A nivel económico, nos hemos acomodado mejor para rendir más en el ciclismo. A mis 32 años ya debo pensar en mi futuro, y el negocio, una vez que me retire, será nuestra forma de vivir. Actualmente, le dedicamos más de 20 horas semanales a los entrenamientos para estar en un nivel óptimo para la próxima Vuelta, que al adelantarse de fecha, tendrá una exigencia mayor y debemos estar preparados”, dijo Salas.