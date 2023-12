Bryan Salas pasó de no tener bicicleta para entrenar a tocar la gloria en la Vuelta a Costa Rica

Desmotivado por su desempeño en la Vuelta a Costa Rica del 2022, el ciclista Bryan Salas Sánchez pensó seriamente en el retiro del ciclismo.

Sin equipo, ni siquiera una bicicleta para entrenar, el campeón del Giro a la tica del 2018 analizó si era el momento de decir adiós a la pasión que lo acompañó durante años. Sin un equipo estable o respaldo de patrocinadores, su futuro era más que incierto.

Decidido a buscar un nuevo rumbo, Bryan empezó a trabajar como chofer de Uber sin imaginar que meses después, tendría su recompensa en la edición 57 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2023.

Al oriundo de Barva de Heredia, una llamada de Dorian Caravaca, dueño del Team Costafrut Go Rigo Go, le cambió la decisión de alejarse de los pedales al motivarlo para volver a entrenar, dándole una bicicleta y devolviendo la ilusión para que competir nuevamente.

Esa confianza llevó a Bryan Salas a retornar a la Vuelta en el 2023 y ser protagonista este martes al ganar la jornada entre Liberia - Esparza - Naranjo, la más larga del giro a la tica con 172 kilómetros, en un cierre trepidante.

El combativo pedalista atacó en el premio de montaña en el Alto de Santiago en San Ramón y superó al líder Donovan Ramírez, quien había sido el gran protagonista con una escapada de más de 70 kilómetros.

Rojas en los últimos 20.000 metros y tras conquistar el punto más alto de la fracción, protagonizó prácticamente una contrarreloj individual en solitario para levantar los brazos frente a la Municipalidad de Naranjo y celebrar con rabia y emoción el triunfo, el cual no saboreaba desde la edición del 2016.

Salas salió victorioso con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 48 segundos (4:45:48), seguido por el colombianoJuan Alba del Movistar de Ecuador y el nacional Jewinson Varela del 7C Economy Lacoinex con 43 segundos de retraso.

“A principio de año me vi sin patrocinio, no tenía ni bicicleta para entrenar y hasta estuve trabajando como chofer de Uber. No me veía corriendo de nuevo la Vuelta. Fue hasta mitad de año que volví a entrenar. Uno siempre tiene esa espina y a uno el ciclismo le gusta muchísimo, lo disfruto a montones y es lo que me apasiona. Vine de menos a más en mi rendimiento”, manifestó Salas.

Bryan Salas sintió un desahogo con su victoria

El aguerrido ciclista enfatizó que poco a poco empezó a tomar ritmo al ir a competir a Venezuela reforzando un equipo colombiano y en noviembre pasado alcanzó su mayor rendimiento al ganar la Vuelta a Nicaragua, conquistando dos etapas. con lo que terminó de motivarse para correr el giro tico.

Esta motivación llevó a Bryan Salas a retornar a la Vuelta y destacar al ganar la jornada entre Liberia - Esparza - Naranjo, la más larga, con 172 kilómetros.

Donovan Ramírez, del equipo 7C Economy Lacoinex, defendió su liderato por tercer día consecutivo demostrando mucho coraje. (Rafael Pacheco Granados)

“Llegué con grandes expectativas a la Vuelta, pero las cosas no salieron bien en las primeras etapas . Pero ganar en Naranjo vale muchísimo. El triunfo fue un desahogo después de pasar tantas cosas. Con esta llegada lindísima, con tanta gente fue una emoción muy grande. La resiliencia al levantarse de los momentos difíciles fue la clave”, expresó Salas.

En la clasificación general, Donovan Ramírez del 7C Economy Lacoinex mantiene la camiseta amarilla de líder, por tercer día consecutivo, acumulando un tiempo de 13 horas 10 minutos y 45 segundos, a la espera de la jornada de hoy donde la alta montaña dictará su suerte.

A Donovan le sigue Sergio Arias de Colono Bikestation Kölbi a una diferencia de 1:42, el ecuatoriano Jymmi Montero del Movistar Best 3:24, José Canasttuj de Guatemala 5:13 y el colombiano Juan Diego Alba del Movistar Best de Ecuador a 5:25.

El gran damnificado de la jornada fue el nacional Gabriel Rojas del 7C Economy, quien descendió de la segunda casilla a la octava y quedó con una diferencia de 6:06.

En el apartado de metas volantes, Jason Huertas de Colono Bikestation Kölbi lidera con 22 unidades, seguido de Marco Sánchez y John Jiménez de Distribuidora Cruz - Tecnoforest con 18 y 10 respectivamente.

Salas, con su victoria en el Alto de Santiago, también es el nuevo líder de los premios de montaña con 10 unidades, compartiendo la posición con Sebastián Moya del Colono Bikestation Kölbi y el nicaragüense Larry Valle del Real Estelí, con las mismas unidades.

La quinta fracción se correrá este miércoles con una ruta de 99,8 kilómetros saliendo de San Ramón a las 8 a. m., luego pasará por Esparza, San Mateo, Orotina y culminará en el Cerro Berlín, en San Ramón.