Brisa Hennessy tiene un regreso soñado después de 10 meses de inactividad

Después de casi 10 meses fuera de competencia, luchando por superar trastornos de salud, la surfista costarricense Brisa Hennessy volvió a sonreír.

Brisa, quien había competido por última vez el 25 de abril de 2023, regresó este miércoles 7 de febrero a tomar olas durante la primera fecha del Tour Mundial, el Lexus Pipe Pro que se realiza en Oahu, Hawái, donde realizó una gran presentación en un regreso más soñado.

En una gran exhibición, Hennessy venció a las experimentadas Carissa Moore de Hawái y Sally Fitzgibbons de Australia, en la primera ronda del primer evento en este Championship Tour 2024.

Brisa se llevó el primer lugar con una combinación de 10.66 puntos, calificación que le permite avanzar directo a los octavos de final, dejando atrás a Fitzgibbons con 6.66 unidades y a Moore con 5.23.

“¡Qué loco es este deporte!. Cuando iba remando para entrar, iba pensando si podía estar en ritmo de competencia. Sin embargo, hoy era mi día. Hoy estuve conectada con Pipeline. No tomé tantas olas, pero las que agarré fueron buenas. Estoy muy agradecida por eso. Este es un nuevo espacio positivo de mi vida en el que me siento honrada de estar”, comentó una emocionada Hennessy al concluir el evento.

La atleta aseguró que se encuentra muy bien de salud y actualmente lucha contra sus enfermedades con la ilusión de volver a representar a nuestro país en sus segundos Juegos Olímpicos. Hasta el momento Hennessy es la única atleta costarricense clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“De verdad tengo que respirar profundo y decirme que he enfrentado mis miedos, de verdad he trabajado en el crecimiento personal. Tomar la decisión si quiero o no competir, pero en medio de toda esta aventura con mi salud. Se trata de un estado mental y me he rehusado a ser la víctima y a sentir miedo y a pensar en las cosas que me llevan abajo”, confesó Hennessy.

Brisa el 20 de abril de 2023 dio a conocer que desde los 16 años sufre de un trastorno dismórfico corporal, que es una enfermedad mental en la que se perciben defectos en la apariencia que no pueden ser vistos por los demás.

Además, en setiembre de 2022 se le había diagnosticado un adenoma de la glándula pituitaria, por lo que padeció serios problemas de salud en los últimos meses, los cuales enfrentó con mucho valor.

“He sufrido de niebla mental, de tener la energía increíblemente baja; he ganado nueve kilos en tan solo seis meses y he visto con mis propios ojos cómo cambiaba mi cuerpo. Siendo mujer y atleta, luché contra esto todos los días”, recordó Hennessy en su momento.