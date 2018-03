"La competencia estuvo muy dura con la guatemalteca. Ella es una rival muy fuerte, por lo que me siento orgullosa de ganarle e imponer récord. Al principio de la prueba salí fuerte y Yasury (Palacios) se me pegó. Al kilómetro cinco hice un jalón y la pude dejar botada, por lo que empecé a hacer mi competencia y cerrar fuerte, porque la marcha se trata de no bajar el ritrmo”, dijo Vargas.