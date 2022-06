Atleta de nado sincronizado es rescatada de la piscina tras sufrir desmayo durante su competencia

La entrenadora Andrea Fuentes rescata a la nadadora estadounidense Anita Álvarez, quien se desmayó tras realizar su rutina en el Mundial de Budapest, Hungría. (OLI SCARFF/AFP)

El momento más dramático del Mundial de Natación de Budapest, Hungría, se vivió este miércoles cuando la representante de los Estados Unidos, Anita Álvarez, sufrió un desmayo durante su eejrcicio en la modalidad de nado sincronizado y tuvo que ser rescatada del agua por su entrenadora.

La española Andrea Fuentes, de forma institiva, se lanzó al agua para salvar a su pupila, quien se hundió en la alberca donde ejecutaba su rutina, por lo que Fuentes se sumergió para sacar a Álvarez, quien en ese momento no se movía.

Posteriormente, otros nadadores se lanzaron para asisitr a Fuentes y ayudar en el rescate de la nadadora,. quien fue atendida por los servicios médicos, de acuerdo al reporte de diario Marca.

La entrenadora Andrea Fuentes fue la primera en rescatar a la atleta Anita Hernández, quien se hundió en el fondo de la piscina. (OLI SCARFF/AFP)

“Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas. Me asusté porque veía que no respiraba, pero ya se encuentra muy bien, a tope”, ha expresado su entrenadora en ‘Marca’.

Minutos después del momento de angustia, el equipo estadounidense de natación informó que Anita se encuentra fuera de peligro.

Alvarez competía en la final de solo libre de natación artística, donde el oro se lo llevó la japonesa Yukiko Inui.