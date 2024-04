Andrea Vargas sufre inesperado contratiempo y queda muy cerca de alcanzar marca a París 2024

Un inesperado golpe a la última valla pudo arrebatarle este domingo la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 a la atleta Andrea Vargas Mena, quien, a pesar del infortunio, se llevó la medalla de oro en la prueba de los 100 metros vallas del Campeonato Nacional de Atletismo mayor, realizado en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Ni siquiera la frenética carrera en el cierre de la prueba fue suficiente para la puriscaleña, quien quedó a tan solo ocho centésimas de la marca mínima para las justas parisinas, que es de 12 segundos y 77 centésimas (12.77), mientras que Andrea cronometró 12.85.

Como es costumbre, con el disparo de salida, Andrea salió fuerte, dejó atrás a sus rivales rápidamente, pero en la décima valla su pierna izquierda se quedó atrás, por lo que la golpeó y la desestabilizó lo suficiente para quedarse a nada de conseguir su boleto a París 2024.

Andrea Vargas golpea con su pierna izquierda la última valla, lo cual le restó velocidad para alcanzar su marca a los Juegos Olímpicos de París 2024. (Jorge Navarro para La Nación)

“Al principio pensé que la marca se me había ido muy arriba al pegar una valla. Después me dijeron que pegué 12.85 y me sorprendió. Todo esto me da muchos parámetros para lo que se viene, y bueno, quedé muy cerca, pero la idea es hacer la marca. Todavía no está, estamos trabajando para eso y seguir enfocados en lo que viene”, confesó Vargas.

Andrea explicó que los 100 metros vallas es una prueba de mucha perfección y que cualquier detalle es mínimo y puede marcar la diferencia entre realizar buenas marcas o fallar en el intento.

“Me sentí muy bien, la pista está rápida para competir, pero un poquito deteriorada y es una lástima porque es una pista donde se pueden hacer buenas marcas. La ejecución de la competencia tengo que mejorarla en los últimos pasos, pero me siento muy feliz de la marca que hice y a seguir con la mira en la marca olímpica y la clasificación, que es nuestro gran objetivo”, sentenció Vargas.

Andrea Vargas cerró muy fuerte el evento de los 100 metros con vallas y quedó a ocho centésimas de la marca a los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Campeonato Nacional de Atletismo. (Jorge Navarro para La Nación)

La puriscaleña superó a Mariel Brokke de la UCR con 19.93 y a Valeria Oviedo de la UNA con 14.75.

“Ahora mi meta es participar en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en El Salvador a finales de mayo y luego buscar otra competencia de buen nivel que me ayude a afianzarme en el ranquin de World Athletics. Los puntos que ganamos en el campeonato son importantes y nos posicionan bien en el escalafón mundial, pero mi meta es alcanzar la marca olímpica”, indicó Vargas.

La bicampeona panamericana de Lima, Perú 2019, y Santiago de Chile 2023, en los 100 metros vallas, aseguró que su prioridad es alcanzar la marca a las justas parisinas y por esa razón viene trabajando con su madre y entrenadora, Dixiana Marín, desde mediados de diciembre, cuando arrancó la pretemporada.