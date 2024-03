Óscar ‘Machillo’ Ramírez previene a los clubes grandes de cara a semifinales: ‘¡Ojo con los equipos guanacastecos!’

Aunque Óscar Machillo Ramírez prefiere pasar los fines de semana asistiendo a eventos taurinos o aceptando invitaciones a paseos en la playa en Guanacaste, no puede negar que el fútbol lo sigue ‘jalando’, por lo que es común verlo en el estadio Chorotega de Nicoya o en el Edgardo Baltodano de Liberia.

La buena campaña tanto de Guanacasteca como del Municipal Liberia ha llamado la atención del Machillo, quien vive en Hojancha y encuentra fácil movilizarse al estadio para presenciar los partidos. Aunque asegura que los ve como un aficionado más, no puede dejar de notar los detalles técnicos y tácticos del juego.

“A veces quisiera no ir a los estadios, pero algo me dice que me gusta. Ahora voy como aficionado, ya un tema más tranquilo, sin estrés”, comentó Ramírez en el programa Desde La Banca, dirigido por el experimentado narrador y comentarista Róger Ajún.

El extécnico de Alajuelense aseguró estar gratamente sorprendido por el nivel mostrado por los equipos de la pampa, quienes con 20 puntos están en franca lucha por clasificar a las semifinales del Torneo Clausura 2024 al cerrarse la primera vuelta, por lo que no descarta que puedan dar la sorpresa.

Guanacasteca suma 20 puntos en 12 jornadas con un +6 y se ubica en el cuarto puesto del certamen, mientras que Liberia es quinto con 20 unidades y un +5. Ambos equipos superan a Saprissa, que suma 19 puntos con un partido menos, y a Sporting FC, con 14.

Guanacasteca y Liberia igualaron 1-1 en el primer clásico de la pampa en el Torneo Clausura 2024. Fotografía: UNAFUT.

Tanto nicoyanos como liberianos están a un punto de la Liga (21), a cuatro de San Carlos (24) y a 11 del Herediano (31), líder del certamen.

Así analiza Óscar Ramírez a Guanacasteca y Liberia

Óscar Machillo Ramírez vistió los colores de Guanacasteca en la Segunda División en el año 2002, donde tuvo un breve paso antes de su retiro del fútbol profesional. El volante fue llevado al conjunto pampero por el empresario italiano Stefano Sgarlatta, quien fue uno de los creadores del desaparecido equipo Brujas FC.

Sus vivencias en Guanacaste no solo le permitieron conocer la zona donde hoy reside, sino también la idiosincrasia del futbolista de la región, por lo que puede analizar el buen momento de Guanacasteca y del Municipal Liberia, a los cuales les da opciones de clasificar a la segunda ronda del campeonato.

Óscar 'Machillo' Ramírez ve fuertes en casa a Guanacasteca y el Municipal Liberia. Fotografía:: Cortesía

“Siento que tanto Guanacasteca como Liberia están cerrando muy bien los partidos y con este clima es muy valioso. Hay equipos que están dudando y ya se corrió la mitad del campeonato, y muchas veces cuando uno regala algo, después cuesta recuperarlo. Si logran aprovechar la situación, que no es fácil, quién quita y se metan”, enfatizó Ramírez.

Óscar destaca el apoyo de los aficionados guanacastecos, su alegría y pasión por los colores. Recalca que mucha gente de Hojancha apoya a la ADG, se identifica y se ve reflejado en el ánimo de los aficionados, considerando que si el equipo anda bien, todos están contentos, por lo que es un ambiente muy lindo ver el estadio así.

“En el caso de Guanacasteca, la parte física ha sido muy buena. Verlos jugar y cerrar los partidos, con el calor que está haciendo, no es fácil. Mis respetos para el muchacho que está a cargo de la preparación física (Ruber Fonseca) y por supuesto Horacio (Esquivel), quien es un gran complemento y han hecho un trabajo excelente”, manifestó Ramírez.

Mientras tanto, el exmundialista de Italia 90 destacó en el cuadro liberiano el respaldo que le dio la junta directiva al técnico Minor Díaz, a quien mantuvieron en el puesto y le dieron la confianza pese los momentos complicados y de crisis por los resultados en anteriores torneos.

“En Liberia me encanta esa mezcla tica-colombiana de jugadores de experiencia. Me parece que de allí empezó a levantar y ahora están en puestos de clasificación. Me parece que es histórico que los dos estén cerquita de puestos de clasificación y bien por ellos. Ojo, juegan bien y también se pueden meter”, puntualizó Ramírez.