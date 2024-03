Óscar ‘Machillo’ Ramírez explica por qué da su ‘bendición’ a la llegada de Alexandre Guimaraes a Alajuelense

Después de ser compañero de Alexandre Guimaraes en el Mundial de Italia 90 y más tarde dirigido por él en el Deportivo Saprissa y Belén en su ocaso como jugador, Óscar Machillo Ramírez puede opinar con propiedad sobre la llegada del tico-brasileño a Liga Deportiva Alajuelense.

Desde Hojancha, Guanacaste, donde reside, Óscar desmenuzó los pros y los contras de la contratación de su colega, en el programa Desde La Banca, dirigido por el experimentado narrador guanacasteco Róger Ajún.

Luego de ganar cinco campeonatos al mando de Alajuelense y de clasificar a la Selección Nacional para la Copa del Mundo de Rusia 2018, Machillo Ramírez se alejó de las canchas y aunque lo han buscado clubes para que regrese a dirigir, según confiesa, no aceptado las ofertas.

No obstante, siempre está muy pendiente de lo que sucede alrededor del conjunto erizo, donde no solo fue figura en la cancha como jugador, sino además un histórico desde el banquillo, su técnico más ganador.

“Lo de Guima en Alajuelense me parece interesante. Creo que tiene mucha experiencia. Lo tuve como entrenador y sé que le gusta ganar, y esa parte no la puede obviar. Igualmente, sabe buscar soluciones y creo que puede ayudar mucho para que el equipo salga de esa crisis”, reveló Ramírez.

Para Óscar Ramírez, la experiencia internacional y el conocimiento del fútbol costarricense serán fundamentales para que Guimaraes devuelva al conjunto manudo al protagonismo de años anteriores y le dé la estabilidad que necesita.

Alexandre Guimares dirigió a Óscar Machillo Ramírez en el Deportivo Saprissa, donde alcanzaron dos campeonatos. Archivo

“Le tocará a él saber si cuenta con la plantilla necesaria para lograr sus objetivos. Esa es la parte del entrenador. Saber con qué se encuentra y qué tiene, para poder maximizar los recursos que tiene en el plantel. Me parece que Guima es muy inteligente y puede sacarle provecho”, añadió Ramírez.

Sobre el rendimiento con el argentino Andrés Carevic, quien fue destituido después de caer goleado 4-0 ante el New England Revolution por la Concacaf Liga de Campeones, Óscar indicó que a lo interno hay cosas que no sabe, por lo que no le gustaría opinar a la ligera, aunque añadió que todo entrenador se rige por lo que ve en la cancha.

Sin embargo, Machillo Ramírez se arriesgó a compartir en la entrevista sus apuntes de lo que observó en el primer partido de Guimaraes al frente de la Liga, que igualó 1-1 con el New England Revolution, en el juego de vuelta del torneo regional y en el cual dejó buenas sensaciones a la afición liguista.

“En este primer partido ya se notan ciertas cositas, ciertos cambios o por lo menos la intención de lo que él quiere. Lo que pasa es que tiene poco tiempo, ojalá le alcance para que Alajuelense pueda buscar ese campeonato que le ha costado”, manifestó Ramírez.