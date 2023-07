Superbike impondrá la velocidad en la pista del Parque Viva

La velocidad y la adrenalina volverán a tomar este domingo el circuito Go Rigo Go del Parque Viva con la segunda fecha del Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo, que se realizará a partir de las 9 a. m.

El evento promete muchas emociones gracias a la participación de los pilotos más rápidos del país en diferentes categorías, como la Superbike 1000 Altec Soluciones, R3 Cup Givi, Súper Sport 600, Súper Sport 300, Enduro Súper Sport Givi, Supermoto, Minimotard y Recreativa.

Además, en la rama femenina hay inscritas 18 mujeres, cifra nunca antes vista en una competencia de motovelocidad en el país.

El experimentado piloto Iván Sala, con la moto número 17, es líder de la división Super Sport 300 con un registro de 50 unidades; el segundo lugar es para el piloto 3, Benedicto Chacón, con 44 puntos, y la tercera casilla para el 38, Manuel Sánchez, con 40 puntos.

Sala también mantiene el liderato de la SuperBike 1000 Altec, seguido de otro piloto de gran experiencia como Javier Collado y tercero Heiner Herrera.

En Super Moto, Jeffry Paniagua Chizo buscará una nueva victoria; es líder con 47 puntos y sus principales rivales son Gerardo Tatuaje Gómez con la moto 24 y el joven Sebastián Arias con el dorsal 115. Paniagua afirma que en la primera fecha tuvo un disputado pique con el panameño Juan Bosco y espera continuarlo este domingo.

“La fecha anterior, la competencia con Bosco fue muy buena; es un piloto muy bueno y de alta categoría. No pude sostenerlo y espero alcanzarlo esta segunda fecha. Me siento muy bien y a gusto con la organización y con la moto. Me comprometo a dar un muy buen espectáculo”, comentó Paniagua.

La competencia, organizado por AMA Superbike Costa Rica, tiene como objetivo promover la práctica de la Motovelocidad en nuestro país. APM Motors renovó su concepto para ofrecer a los competidores no solo carreras, sino una experiencia deportiva donde impere la unión de grupo, la seguridad, los valores deportivos y en la que se ofrezcan herramientas para mejorar a bordo de la motocicleta.

“Estamos muy contentos de realizar la segunda fecha; invitamos a todos los amantes de la Motovelocidad el domingo a Parque Viva para que puedan disfrutar de un alto nivel de competencia en todas nuestras categorías. Estamos muy enfocados en formar figuras, pilotos y darles las herramientas para que aprendan a conducir en competencia y eso se refleja en el nivel competitivo que vemos fecha a fecha”, comentó Leonardo Arguedas, vocero de AMA Superbike Costa Rica.

Las acciones de la jornada iniciarán el domingo desde las 9 de la mañana, y los aficionados pueden comprar sus entradas con un costo de 5 mil colones a través de la plataforma www.passline.com, y también podrán hacerlo en la boletería del Parque Viva el mismo día del evento.