Luis Díaz cuenta qué hay detrás del dramático momento recién vivido: despedido y con el mercado ‘casi’ cerrado

Luis Díaz tuvo un inicio de mes de setiembre movido. El extremo nacional vio cómo el día 5 del mes el Columbus Crew decidió acabar la relación laboral con él. La noticia llegó en un momento complejo, porque la mayoría de los mercados ya habían cerrado sus periodos de transferencias; sin embargo, la solución llegó al día siguiente cuando Colorado Rapids le hizo una oferta.

Díaz no tuvo que lidiar con la zozobra de quedarse sin jugar hasta enero; por el contrario, ya se mentaliza en recuperar el camino perdido y volver a ser un jugador clave y determinante.

Hace cuatro años, se perfilaba como uno de los hombres con mayor proyección del fútbol nacional, sin embargo, él mismo es consciente de que regresar a su mejor versión es una de sus tareas pendientes.

En el último año, una lesión en un nervio de la espalda lo tomó por sorpresa.

“Hicimos la pretemporada, pero al tercer partido me comenzó un dolor de espalda y me sacó cuatro meses de la cancha. Se diagnosticó un daño en un nervio de la espalda, yo sentía que me clavaban un cuchillo, era terrible”, afirmó.

Sobre cómo se lesionó, hoy todavía se lo pregunta, ya que el dolor apareció un día sin razón alguna.

Ante lo vivido, Columbus siempre lo apoyó en la recuperación, no obstante, prefirió no continuar con sus servicios.

“Uno está expuesto a esto, ya cumplía cuatro años en el club. Se dieron momentos buenos y otros no tanto. Al final, creo que me pasó un poco la factura la lesión”, dijo.

“No fue una lesión grave, pero sí de mucho cuidado. Tenía que estar bajo atención médica. Gracias al club y un equipo de trabajo me ayudaron en el tema de la espalda. En su momento, esto fue de mucho cuidado, pero gracias a Dios ya estoy al 100%”, agregó.

Pese a que el panorama era complicado, el extremo fue atractivo para los Rapids, que no dudaron en fichar al tico por la temporada que le queda en la MLS.

“Hay altos y bajos, yo sé lo que hago bien y lo que debo mejorar. Ahora solo me queda la consigna de tener minutos, recuperar mi nivel y mejorar para volver a la Selección, que es una de mis metas”, finalizó.

En la actualidad, Colorado marcha en la última posición de la Conferencia Oeste con 19 unidades en 26 partidos disputados.