Periodistas franceses: Si Gianluigi Donnarumma sigue fallando abrirá la puerta a Keylor Navas

Keylor Navas, en una práctica de la Liga de Campeones de Europa pasada junto a Gianluigi Donnarumma. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Keylor Navas observó desde el banquillo sin hacer ningún tipo de gesto como Gianluigi Donnarumma fue por un balón aéreo ante la Juventus, quedó a medio camino y un jugador adversario cabeceó para anotar la diana que fue el 2 a 1 en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Pese a esto, el error de Gigio no pasó desapercibido para la prensa francesa, que no dejó pasar la oportunidad para reabrir un debate que viene desde la temporada pasada y que por más que la dirigencia y cuerpo técnico del PSG han buscado dejarlo atrás ahora se avivó.

La Nación conversó con tres periodistas que cubren al cuadro parisino y el trío coincide en que Navas gana terreno silenciosamente al ver las actuaciones que no terminan de ser convincentes de parte del italiano.

“Creo que Galtier debe darle una oportunidad a Navas en algún momento. Hacer una elección clara para su portero titular fue una buena decisión de Galtier, pero el hecho de que Napoli no haya fichado a Navas significa que el PSG tiene una alternativa muy experimentada a Donnarumma. El italiano es más joven por lo que es comprensible que sea la prioridad del PSG. Sin embargo, si continúa cometiendo errores, su posición debe ser cuestionada”, aseguró el reportero Jonathan Johnson, quien es corresponsal de CBS Sports Golazo.

Para Johnson, la experiencia de Keylor puede ser clave en un torneo como la Champions League, sobre todo porque en la defensa tiene un jugador que conoce a la perfección al tico como Sergio Ramos, con quien conquistó un tricampeonato de este certamen.

Romain LaFont, redactor del diario L’Equipe expresó que de momento el plantel tiene una elección hecha públicamente, por lo que todavía es difícil decir si la cambiarán, aunque no descarta que sea el mismo Donnarumma el que se encargue de que la situación sea diferente.

“Eligieron a Donnarumma como número uno al punto que Navas se iba a ir; no creo que un error cambie las cosas. Además Donnarumma no hizo un juego bueno, pero tampoco fue que tuvo un encuentro pésimo... Así que no estoy seguro de que pase algo... Ya si se repiten los errores, veremos adelante...”, externó.

Un Keylor Navas sin consuelo ve fallar a Gianluigi Donnarumma a la hora grande

Otro reportero de L’Equipe, José Barroso, coincidió con LaFont.

“Galtier fue muy claro en que Gigio sigue siendo el número uno. Pienso que no cambiarán su idea en mucho tiempo... Si hay varios y muchos errores quizás habrá debate pero por ahora es seguro que Donnarumma sigue fuerte”, recalcó.

Barroso añadió que sí ve a Navas actuando pero sobre todo cuando Donnarumma necesite descansar o si presenta algún tipo de dolencia.

“Galtier explicó hace unos días que reflexiona en dar a Keylor unas oportunidades de jugar, pero todo hace indicar que no será pronto a menos que Gigio presente algún tipo de lesión”, finalizó.

En Francia ya cuestionan a Donnarumma, además de que queda claro que con muy poco en el PSG se reabrirá el debate entre Keylor y Gigio.