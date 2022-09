La futbolista símbolo del Saprissa que tomó con humor convertirse en rojinegra

Carolina Venegas con la camisa del Atlas de México. Fotografía: Cortesía

Su paso al fútbol de México la llenó de ilusión, sin embargo tuvo un aspecto que puso su nombre en medio de la crítica de algunos aficionados, mientras que otros lo tomaron con humor.

Carolina Venegas fue capitana del Saprissa, es una jugadora que tiene sangre morada, pero por esas circunstancias de la vida ahora le toca ponerse los colores del archirrival: el rojo y negro de Alajuelense.

Ahora a su llegada al Atlas de México, la artillera explicó que con la oferta en la mano ya ella sabía a lo que se exponía si firmaba, pero siempre se lo tomó con humor.

“Para mí es algo vacilón y vacilé mucho con conocidos de Saprissa. Le conté a la gente del club de México que era todo un tema que yo jugara con los colores de Atlas. Está eso de que les dicen los rojinegros y las rojinegras...”

Venegas añadió que ella llegó a México y de una vez explicó que en Costa Rica el máximo rival de Saprissa era Alajuelense y ella era identificada por todos los costados como morada.

“Yo sé que no soy muy querida por la Liga, los morados me molestaban mucho, me dicen que me apoyan pero que lástima por los colores”, añadió.

Carolina no escondió que su decisión de ir a México nació por el deseo de prepararse de la mejor forma para ir al Mundial Femenino Mayor de Nueva Zelanda y Australia 2023.

“Yo tomé la decisión de volver a salir desde luego porque es una liga muy competitiva y es una experiencia nueva. El tema del Mundial es una de las razones más grandes: es importante estar compitiendo de buena manera previo al Mundial. Es de los últimos chances para muchas de nosotras de ir a buena edad”, declaró.

De hecho, Venegas había aceptado esta oferta desde antes de que la Selección Nacional clasificara a la Copa del Mundo.

“No fue en el premundial. Yo tenía dos o tres meses hablando con ellos. Yo empecé a trabajar con un agente mexicano, estaba en fecha FIFA, fue antes del premundial, estaba en Proyecto Gol y me escribió. Es el mismo que llevó a Priscilla Chinchilla a Escocia”, externó

Carolina contó que pese a que ella ha integrado la mayoría del proceso al torneo del orbe, no se siente segura en la lista de Amelia Valverde.

“La gente dice muchas cosas y tal vez es la percepción, pero no estamos seguras, yo al menos no estoy segura en la lista. Mucho de mi decisión de competir en una liga más competitiva es para poder merecer estar ahí, aunque durante todo el proceso yo he estado en la base, pues nunca me he sentido fija, ni mucho menos”, finalizó.