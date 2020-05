“Mi papá vive en Canadá desde el 2012. Con mi papá dejé de vivir a los 15 años, nos hemos visto como tres veces desde entonces; ahora yo tengo 28. Cuando yo crecí, pues me desvivía por mi papá, seguidamente cuando entré en la etapa de Selección no tuve el apoyo de él. Yo tenía rencores hacia él... Y ya yo me he sentado a hablar con él de estas cosas... Pero yo no logro entender cómo mi papá con todas las facilidades que tiene y teniendo dos hijas que lograron muchas cosas en el fútbol y que el fútbol empezó por él pues.. (...) Él nos vio en el Mundial, pero eso solo es la cima de todo lo que pasamos. Ir a tres partidos del mundial, no es apoyar a tus hijas”, explicó entre lágrimas.