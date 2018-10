“Julen Lopetegui está sentenciado por Florentino Pérez y la Junta Directiva del Real Madrid. Y si mañana se sienta en el banquillo del equipo blanco no es por otra cosa que el calendario, que no da tregua entre la Liga y La Champions. Así que el exseleccionador de España sigue por ahora en el banquillo. Pero... ¿hasta cuándo? Es la pregunta del millón que hacen los aficionados y cuya respuesta no deja una fecha exacta, pero sí una certeza: hasta la próxima derrota”, sentenció Marca en su previa del cotejo.