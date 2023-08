Jugador tico accidentado en Guatemala recobra la consciencia y escribe su primer mensaje

El delantero costarricense Joshua Parra, quien juega para el Deportivo Coatepeque, despertó este miércoles del coma inducido después de su accidente de tránsito.

Parra, de 22 años y oriundo de Poás de Alajuela, regresaba el domingo por la noche de cenar junto a su compañero Oliver Díaz en una motocicleta, cuando aparentemente una persona en estado de ebriedad colisionó con ellos en otra motocicleta en una calle de la región de Coatepeque. Ambos deportistas fueron llevados a un hospital. El nacional, quien viajaba como pasajero, llevó la peor parte.

El jugador fue trasladado al hospital Juan José Ortega en Coatepeque. Tras someterse a exámenes médicos, se le diagnosticó un edema cerebral y una fractura en el arco cigomático derecho. Fue sedado para reducir la inflamación en su cerebro.

Este miércoles por la noche, Joshua sorprendió a todos al despertar después de que se le retirara el sedante y pudo comunicarse con sus amigos y compañeros.

Joshua Parras sufrió golpes en su mano izquierda y su pierna derecha, tras su accidente de tránsito. Tomada de Facebook

“Quiero disculparme con todos a los cuales no tuve la oportunidad de responder. No fue porque no quisiera, sino debido a mi estadía en el hospital. Las cosas están muy bien, tenía miedo de que no fuera así. Dios los bendiga a todos, porque sus oraciones me ayudaron a sentirme mejor. Dios los bendiga siempre”, relató Parra, quien además posteó una fotografía desde el hospital

Joshua continuará internado en el centro médico, pero será trasladado a una sala donde los médicos podrán evaluar su condición.

Comenzó su carrera en el Carmelita a los 17 años, cuando debutó en la Primera División. Luego jugó a préstamo en el Municipal Grecia, Jicaral Sercoba y Pérez Zeledón, antes de unirse al Coatepeque de Guatemala, su primera experiencia internacional.

En el Deportivo Coatepeque también juegan los costarricenses Luis Diego Rivas y José Alvarado. El equipo de los ticos empató 1-1 con el Xelajú el sábado y actualmente ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones, con tres puntos en cuatro partidos.