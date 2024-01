El Twente no logró convencer a Manfred Ugalde de esperar una mejor liga que la rusa

La transferencia de Manfred Ugalde del Twente de Países Bajos al Spartak Moscú continúa generando comentarios. Ahora fue el entrenador del plantel de Países Bajos quien dio a conocer que él mismo intentó hablar con Manfred sobre esperar una mejor opción en el próximo mercado; sin embargo, el delantero costarricense decidió tomar la oportunidad rusa.

Arnold Bruggink, entrenador del Twente, fue enfático en que le hubiera gustado ver a Ugalde en otra liga de mayor competencia; sin embargo, aclaró que entiende el movimiento por lo que va a significar económicamente para el jugador tico.

“Es muy complicado. Nos hubiera gustado que Manfred se fuera a un club de una competición más interesante. Hemos tenido muchas conversaciones con él sobre esto, sin embargo nos ha indicado que realmente quiere ir al Spartak. En el momento en que un club ofrece a un jugador un salario que es múltiplo de lo que gana con nosotros, usted, como club, no tiene ninguna posibilidad”, afirmó Bruggink, en declaraciones a la página del Twente.

Este lunes, el Spartak Moscú anunció la transferencia de Ugalde, el delantero nacional utilizará el número nueve y además firmó por periodo de cuatro temporadas y media.

En el Twente también aceptaron que pensaron mantener al jugador, porque tiene contrato y es pieza importante; no obstante, tampoco ocultaron que el monto de transferencia es bastante alto para los rangos que normalmente maneja el Twente.

“Podríamos mantenerlo en su contrato, pero, ¿qué efecto tiene eso en un jugador? Queremos un jugador que realmente quiera jugar en el FC Twente. Es mejor dejar ir a un jugador que no quiere eso. Además y quiero ser honesto sobre el hecho de que el monto de la transferencia es muy alto para los estándares del FC Twente”, puntualizó.

Por último, el estratega no escondió que aceptar la salida de Manfred fue complicado, ya que negociar con Rusia es muy difícil por las diferentes circunstancias políticas que se han vivido.

“Preferiríamos que ningún jugador fuera transferido. Hacer negocios con Rusia obviamente no se siente bien, pero como dije, el jugador quería irse y luego hay que buscar una solución. Además, el Spartak Moscú no está en la lista de sanciones y los abogados han investigado si cumplimos los requisitos establecidos por el gobierno para hacer negocios con Rusia. No parece haber ningún obstáculo en este ámbito”, finalizó.