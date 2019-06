“En lo personal aprendí muchas cosas, pero uno de las que más me quedó es que uno no debe dejar de esforzarse por donde esté, hubo momentos muy difíciles en Sunderland porque estuve en el banco y de tercera opción, pero al final jugué los últimos meses. En lo deportivo este año mejoré mucho en la parte defensiva, siempre traté de aplicarme muy bien. La Championship y League One me ayudaron con la intensidad del regreso, me ayudó a tener seguridad en la marca”, manifestó.