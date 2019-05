Ellos me llamaron y me explicaron que es lo que querían, entendí el proyecto y me pareció muy interesante. Así me consultaron cuál era la expectativa que tenía y yo lo que les dije por el lado mío es que estoy bien y entrenando, pero cuando me sienta mal me iré para la casa, ahí agarro las cosas y me voy, pero ahora me gustó el proyecto porque ellos tienen una visión muy clara y van a desarrollar el juvenil que tienen, ellos son campeones nacionales en alto rendimiento y me parece que es un grupo que deja trabajar.