“Cuando he salido a la ciudad lo que hago es que hablo por medio del teléfono... ¿Cómo? Pues, primero lo busco en inglés y luego a puro traductor lo paso a chino. Un día me desespere tanto... Es que resulta que no lograba encontrar una caja de leche. Yo usé señas, busqué la palabra en inglés, la pasé a chino, pero no pude... Y hubo mucha frustración, pero bueno, ya después me reía”, recordó.