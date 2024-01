Yosimar Arias deja en el misterio las dudas sobre Erick ‘Cubo’ Torres, Guanacasteca y Herediano

Yosimar Arias asegura que Guanacasteca quiere soñar y que está dando pasos para trascender. Después del triunfo del representativo nicoyano por 1-2 contra Cartaginés en el Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza, el gerente deportivo de la ADG atendió a los medios de comunicación en zona mixta y muchas consultas fueron sobre el caso de Erick ‘Cubo’ Torres.

El delantero mexicano que fue contratado por Herediano recibió hace unos días una notificación en la que se le informó de que arrojó un resultado analítico adverso con Clostebol en un control antidopaje que se le practicó en noviembre, cuando jugaba con Guanacasteca.

- ¿Cuál es su posición sobre lo ocurrido con Erick Torres?

- Yo le voy a ser muy sincero, es un tema del que en Junta Directiva dijimos que no íbamos a hablar y lo único que le voy a decir es que se está investigando. Yo sé muy bien qué fue lo que pasó, yo lo tengo claro y listo. No va a pasar más allá, el ‘Cubo’ está haciendo todo lo que tiene que hacer, porque eso es individual, es él y yo creo 100% en el jugador.

“Es un muchacho muy profesional. Desde que lo traje me lo demostró y lo vamos a apoyar, pero es un tema que es muy delicado. Ahorita no tengo el aval para hablar de esto y cuando lo tenga, ya todos van a saber qué fue lo que pasó con Erick y esperemos en Dios por el bien de un gran jugador y una buena persona”.

- ¿A quién le pertenece el jugador? ¿Ya es de Herediano, o ellos lo pueden devolver a Guanacasteca?

- (Ríe...). No, ese es el tema que te digo, que está ahí en Junta Directiva, que lo está manejando don Jorge Arias (presidente) y la Junta Directiva. Yo sí sé cómo está todo el tema, todo el manejo, pero es un tema que don Jorge me pidió (no hablar), porque él sabía que me iban a preguntar. Ustedes saben que cuando hay que hablar, hablamos, pero ahorita eso ya va a salir a la luz, lo del Cubo.

“Yo lo que les digo es que es un gran muchacho, es una buena persona y hay que creer en él. Yo creo que la gente está muy equivocada a veces con el tema del doping, que creen que el doping son drogas, marihuana, perico para ser claros y la clase de drogas que hay hoy día.

“Lo que a él le salió (Clostebol) no es para aumentar su rendimiento. Es un tema que ya se va a aclarar, esperemos en Dios por el bien de él y no solo por el buen jugador que es, sino por la persona que es. Porque yo lo conozco muy bien y hasta ahí les puedo decir”.

- ¿Fue un spray para cicatrizar de uso común que tal vez no se consultó?

- Pues sí, ya va a salir todo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Esperemos en Dios que al muchacho le vaya bien, nada más.

- Les ha pasado a corredores, ciclistas, boxeadores, futbolistas...

- Pero es que ahí hay otro tema, porque hay deportes en los que sí es para rendimiento y en el fútbol yo nunca he visto que salieran por drogas y todo ese tema.

- ¿Los jugadores deberían mejorar esa educación de qué aplicarse y qué no aplicarse?

- Es que yo creo que no es solo los jugadores, en mi caso queda para aprender también. Estamos en el día a día en esto. Yo jugué mucho tiempo, pues sí, pero ahora al otro lado es totalmente diferente y estoy para aprender. Ahora me quedó mucha experiencia. La Federación hizo algo del doping con los doctores, fisioterapeutas y todos, pero sí hay que tener mucho cuidado.

“Es complicado y es difícil porque cuando yo fui jugador me enfermé y a veces me tomaba una pastilla que era prohibida y uno necesita sentirse bien. Es complicado, es un tema muy complejo, que no me corresponde a mí.

“Pero en mi caso sí lo voy a hacer, de ahora en adelante, mis muchachos ya lo saben que todo lo que se tengan que poner, inyectar, tomar, lo que sea, tiene que pasar por las manos del doctor y ellos tienen que poner de su lado”.

- Esto no se puede cambiar porque es un reglamento, pero se han dado diferentes casos, como el de Orlando Galo que fue una crema para la cara. ¿Es muy estricto?

- Sí, pero estamos en el alto rendimiento y tienen que haber otras sustancias que también sean buenas y que no tengan esos problemas.

- ¿Cómo se encuentra Erick Torres?

- Claro que he hablado con él, trato de motivarlo, que ponga las cosas en manos de Dios, que él sabe la persona que es, el jugador que es, la carrera que ha hecho en México y en Estados Unidos y que nunca necesitó nada para ser el jugador es.

- ¿Podría jugar con Herediano?

- No sé.

- ¿Pero él cumplió el partido de suspensión por cinco amarillas inscrito con Guanacasteca?

- Sí claro, en el partido que jugó Herediano contra Pérez. Pero bueno, yo no sé. Esos son temas de Heredia, si lo inscribieron, si ya se había hecho el cambio de patrono, es un tema que yo no sabrá decirte la verdad.

- ¿Herediano ya les pagó el dinero por Erick Torres?

- No sé, eso lo está manejando don Jorge Arias, el presidente. En realidad sí sé, pero es un tema en el que estamos ahí manejándolo muy tranquilos. Si se pagó, o no se pagó, pues el contrato ahí está y vamos a ver qué pasa más adelante con el contrato de Erick. Aquí a mí no me interesa el dinero que yo me iba a ganar, que se iba a ganar la ADG o que se iba a ganar Erick. A mí me interesa que él salga ileso de todo esto y después vemos lo demás.

- ¿La relación con Herediano sigue siendo como ha sido siempre? ¿Esta situación inesperada para ambas partes no fricciona nada?

- No, para nada. Yo he hablado con Jafet Soto y con Robert Garbanzo de ese tema y yo creo que aquí todos estamos para aprender y tomar antes las previsiones todos. En este caso sigo teniendo la misma relación con Jafet y con Robert y con Roberto Carpio que hablo mucho, es una amistad que nos une desde que yo era jugador y él trabajaba ahí.

- ¿Cómo salió Erick Torres del equipo, porque Horacio Esquivel en la conferencia ni siquiera quiso mencionar el nombre de él?

- Muy bien, solo que es un tema que les digo, tenemos la orden de no hablar mucho del tema de Erick. El profe obviamente es muy respetuoso y no sé si a los jugadores les hicieron preguntas, pero ellos tenían que contestar igual que el profe Horacio, que no era tema de él en este momento, que él no quería hablar de eso.