Yoserth Hernández dice que en Saprissa elevó el nivel y se traza un desafío

La regularidad le ha costado a Yoserth Hernández, quien llegó al Deportivo Saprissa como refuerzo, pero solo suma tres juegos como titular.

De esos encuentros que arrancó como estelar, solo en uno actuó en todos los 90 minutos, de local contra Grecia. En el resto de los compromisos saltó a la cancha desde el banquillo, para sumar 400 minutos en nueve partidos de los 14 que ha disputado el cuadro morado.

Pese a no tener esa constancia que en el fútbol necesita todo jugador, el volante cree que ha subido el nivel, pero también aclaró que puede dar mucho más. En el último choque de Saprissa, el miércoles anterior contra Pérez Zeledón, Yoserth entró a la cancha a los 28 minutos en lugar de David Guzmán, quien salió con una molestia. Hernández dijo que va de menos a más.

“He venido tratando de adaptarme lo más rápido, tal vez no he tenido los minutos deseados, pero debo estar preparado para cuando me ocupen. También me exijo mucho y sé que debo dar más, porque tengo mucho más que dar. Esa es mi mentalidad, tengo que sacar mi máximo nivel”, destacó.

Yoserth añadió que va paso a paso, porque la adaptación no es fácil, sobre todo si se toma en cuenta que en Puntarenas, su club anterior, jugaba un esquema distinto al del cuadro tibaseño.

“También juego en una posición distinta y el rol que se me da es diferente al que tenía en Puntarenas. Me pesa no tener ritmo, pero me siento con más confianza y eso es algo que el grupo me ha dado porque ellos creen y confían en mí. Conforme pasen los partidos voy a estar mejor”, comentó Hernández.

Yoserth Hernández, volante del Deportivo Saprissa, ha participado en nueve partidos del torneo, acumulando 400 minutos con los morados. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a que según el mediocampista se esfuerza en los entrenamientos y los partidos para que lo tomen en cuenta en todos los encuentros, no reniega nada. Se ve como una alternativa para Vladimir Quesada, técnico del equipo.

“Debo aceptar el rol que me den, sobre todo porque en Saprissa la exigencia es diferente. La intensidad es otra y la calidad de los compañeros me hace mejorar, porque debo exigirme al máximo”, afirmó.

Yoserth busca aportarle a su escuadra, como lo hizo al ingresar contra Pérez Zeledón. El partido estaba cerrado, los generaleños se atrincheraron en su área y los morados apelaron a la paciencia y al traslado del balón de un lado a otro para buscar espacios. Hernández dijo que a la afición a veces no le gusta que muevan la pelota de un sector a otro, la entiende, pero resaltó que no es sencillo vulnerar a un adversario que se limita a defender.

Yoserth estaba en la mira de Saprissa desde hace varios mercados y lo fichó para este certamen, con un contrato que finaliza en diciembre del 2026. Cuando estuvo en Puntarenas, el volante dejó una muy buena imagen, sobre todo cuando logró el ascenso con los chuchequeros.

Hernández destacó por su buena técnica, control de pelota y visión de juego, pero las lesiones lo afectaron en su última etapa con los porteños y eso le perjudicó para adueñarse de un puesto en el once titular de Saprissa. El volante dijo estar bien físicamente y solo espera mayor continuidad para afianzarse con los tibaseños.