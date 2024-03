Wílmer López se siente orgulloso de sus leonas de Alajuelense: ‘Nunca se dan por derrotadas’

Wílmer López y sus leonas de Liga Deportiva Alajuelense amplían su leyenda en el club. En tres años, coleccionan seis campeonatos consecutivos de Primera División, dos títulos de Supercopa y dos cetros de la Copa Interclubes de Uncaf.

Cada título ha tenido lo suyo y esta Supercopa conquistada en la casa de Sporting resultó especial por la manera en cómo se dio y porque el equipo apenas están conjuntándose de nuevo, después de que regresó esa cantidad masiva de jugadoras que se encontraba en la Copa Oro con las selecciones de Costa Rica y Panamá.

“Para mí es un privilegio ser el entrenador de estas muchachas, que partido a partido demuestran una gran actitud, capacidad, condiciones, buen fútbol y que nunca se dan por derrotadas. Ya hemos vivido partidos donde venimos de abajo y ellas agarran un fuerzón y ganan”, relató Wílmer López en la transmisión de Tigo Sports.

En esta Supercopa, no fue la excepción. Alajuelense estaba abajo en el marcador, con una jugadora menos y se vio el pundonor de las leonas, la actitud de ellas y la calidad.

“Todo eso es algo que a uno lo hace sentirse orgulloso, ser el entrenador de ellas y que en tres años hayamos conseguido diez títulos, para uno es un honor seguir dejando huella en la institución”.

Volvió a ver a las gradas y ahí estaba ese sector de la afición de la Liga que nunca falta a los partidos de ellas.

“Estas jugadoras se ganan el respeto de toda la afición. Desde hace rato se lo han ganado, pero este torneo yo siento que la afición liguista tiene que volcarse más a apoyarlas”, dijo el Pato.

No es un equipo que se cansa de ganar, porque en realidad es la mentalidad de ellas. Según Wílmer López, ese es un tema que no le preocupa y más bien como entrenador trata de que ellas se mantengan sobre la línea de lo que él piensa y cree que debe ser.

Como mantenerse humildes, sencillas, trabajar bien, con buena actitud y mucha disciplina.

“Yo hago que se cumpla eso. Vio como entraron Natalia Mills y Kenia Rangel, sin sentirse desmotivadas o ‘ahuevadas’ porque iban de titulares y al final no lo hicieron por la llegada tardía que tuvieron. Mientras uno como entrenador mantenga esa línea y sea parejo con cualquiera, ellas reconocen eso”.

El Pato negó de manera rotunda que Alajuelense haya inflado el fútbol femenino y lamenta que algunas personas en lugar de tratar que todos los equipos sigan la línea del crecimiento, en realidad lo que tratan de hacer es bajarle el piso al proyecto de las rojinegras.

Contó que no hay secretos, porque esas jugadoras cuando entrenan saben que tienen su desayuno ahí, cuentan con balones y todos los implementos necesarios para hacer un buen entrenamiento. Practican en buenas canchas, les dan ropa de calidad y lo que necesiten para que se sientan bien. Además, la Liga las apoya con el estudio.

“Cuando se les dan tantas comodidades, lo único que les queda a ellas es responder dentro de la cancha. No es que la Liga haya subido el fútbol femenino o lo haya tirado para arriba monetariamente y que esté pagando sumas exhorbitantes. No. Es que la Liga da muchas comodidades a las jugadoras y por eso es que no siente que las jugadoras de otros equipos quieren venir”, afirmó Wílmer López.