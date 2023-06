Wílmer López hizo una confesión sobre el retiro de Shirley Cruz

Wílmer López trató por todos los medios de convencer a Shirley Cruz de que cambiara su decisión de retirarse después del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Él no fue el único. En el camerino de la Liga había jugadoras que también se acercaban a la 10 y le decían que por qué no lo pensaba, que ellas veían que tiene cuerda para más.

No era que la estuvieran presionando, porque también han visto los esfuerzos de la mediocampista para cumplir su sueño de jugar un nuevo Mundial Femenino.

Cuando Alajuelense selló su clasificación a la final de este torneo, Shirley Cruz marcó mucha diferencia.

La 10 sabe qué hacer con el balón, sus trazos por lo general son bien dados, de primera intención y tiene gol.

Tras ese juego de Shirley Cruz, La Nación le hizo la pregunta puntual al Pato sobre el retiro de la 10 jugando como aún lo hace.

“Puede hacerle la consulta a Shirley, se lo he venido diciendo desde hace meses atrás. El que más le ha insistido a ella que se retire en diciembre soy yo. Se lo he dicho, no veo por qué tiene que retirarse ahora después del Mundial, se lo he dicho varias veces”, confesó Wílmer López.

Su percepción es que ella tiene la capacidad y las condiciones para seguir, “a pesar de una limitante que por ahí todos vemos de su pierna, pero no lo demuestra así en el partido”.

”Porque usted ve a una Shirley corriendo los 90 minutos, peleando los balones, dejándose la pelota, siendo la socia de todas las compañeras sea quien sea, en todos los sectores de la cancha”.

López dijo que es una futbolista que demuestra dentro de la cancha la experiencia y el recorrido y marca diferencia.

“Por eso la insistencia mía a Shirley de que no se retire en julio. Yo le he dicho que ella puede jugar hasta diciembre, pero yo sé que ella puede jugar un año más o año y medio más, porque la capacidad que ella tiene cuesta conseguirla en otra jugadora en este país”.

El Pato insiste en que basta con verla para detectar que ella aún podría seguir jugando, pero que su decisión ya está tomada.

Algo que dicho sea de paso no fue fácil de asimilar por muchas de las buenas amigas que ella encontró en el fútbol y que para todas, es la ídolo, la referente, la leyenda y simplemente la mejor.

Wílmer López le insistió a Shirley Cruz para que postergara su retiro

De manera sorpresiva, antes del juego de vuelta de la final, Alajuelense publicó una historia en Instagram, en la que Carolina Venegas invitaba a todos los aficionados a acompañar a Shirley Cruz.

“De paso, agradecerte ‘Shi-Shi’ por ser inspiración, motivación y ejemplo para tantas generaciones. Gracias por abrir camino para tantas de nosotras, gracias por poner a Costa Rica en alto. Felicidades por una carrera brillante, te quiero muchísimo y te mando un abrazo”, mencionó Carolina Venegas.

La goleadora Raquel Rodríguez también le envió un mensaje: “Hola Panchis, como le digo yo (ríe...). Shiri, pasa por aquí para felicitarte por una carrera deportiva increíble con clubes, sé que este va a ser el último partido con tu club, así que te mando un gran abrazo y espero que disfrutés este partido como si fuera el primero y también el último”.

Mientras que la periodista Adrián Durán le dedicó unas palabras emotivas: “Shirley, sos historia pura que llega a su final como futbolista. La más grande de todos los tiempos, vos inspiraste a cientos de mujeres para luchar por sus sueños. Una revolución en Costa Rica, en Francia, en China y Estados Unidos”.

”¡Una revolución mundial! Shirley, sos más que una futbolista, sos más que una ganadora. Vos marcaste una era, le abriste el camino a pequeñas y grandes para empoderarse gracias a tu coraje, a tu talento, a tu liderazgo, pero especialmente, a tu amor propio. Todo esto nos inspiró para ser mejores, para luchar, para competir y para recordarnos que tu sueño, tu sueño es el de todo un país, que te vio brillar durante toda tu carrera. Gracias infinitas Shirley Cruz”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.