Warren Madrigal y su ritual para proteger a Kevin Chamorro de los goles del rival

Warren Madrigal, delantero de Saprissa, tiene una costumbre que trata de aplicar antes de cada partido.

Es como una especie de ritual y cuenta con la complicidad de su compañero Kevin Chamorro. La mayoría de las veces lo hace antes de salir a la cancha y por eso casi nadie lo ha visto.

Warren se encarga de darle a Kevin el último retoque. El joven le coloca los guantes al guardameta, incluso ya le ha dicho que no deje que otro compañero le ayude a ponérselos; él está atento para hacerlo.

“Eso es cosa de él, que siempre me pone los guantes y dice que no me van a anotar, y bueno, ahí vamos con eso”, dijo Kevin Chamorro.

El arquero no precisó en cuántos partidos le ha dado resultado a Warren Madrigal su idea de que al ayudarle con los guantes, no recibirá anotaciones.

“No sé si se ha cumplido en todos los juegos, pero por lo general él hace eso de ponerme los guantes, o al menos uno de ellos”, aseguró Chamorro.

Warren Madrigal, quien aquí festejó ante Herediano, cree que si él le coloca los guantes a Kevin Chamorro no recbirá goles. (Jose Cordero)

La idea de que la valla de su compañero no sea perforada, no se le ha cumplido del todo a Warren, porque en los últimos 10 partidos, Kevin recibió siete goles. Eso sí, en esa decena de juegos, Saprissa ganó siete, empató dos y solo perdió uno, el primer duelo de la semifinal de visita contra la Liga.

Kevin añadió que atiende el llamado de Madrigal cuando se presenta a ayudarlo, pero es algo en lo que no se centra, o al menos no piensa en el efecto que pueda tener.

“Él me ha dicho que no me ponga los guantes con nadie más, pero no le hago mente a eso, me llevo muy bien con él. Antes me los ponía Fabricio (Alemán)”, destacó Kevin Chamorro.

Más allá de creer en una cábala o determinado comportamiento, Kevin está convencido de que con el trabajo y el esfuerzo se consiguen los resultados.

Ahora, el portero y sus compañeros tienen en mente la meta, lograr el cetro y apuntarse el bicampeonato, lo que un club no consigue desde el 2014.

“Ahora debemos salir a la cancha pensando en el objetivo que es el bicampeonato. No queríamos esos dos partidos, pero es fútbol y hay que afrontarlos de la mejor forma posible”, opinó Kevin.

En el último duelo en el Alejandro Morera Soto, Saprissa salió goleado 3-0, en el primer compromiso de la semifinal, algo que Kevin está seguro que no se repetirá.

“Ya se vio que once contra once es diferente y a lo interno del camerino estamos fuertes y estos partidos son de detalles, hay que estar atentos y muy concentrados”, dijo el arquero.

Kevin Chamorro agregó que pese a esa derrota, nunca bajaron los brazos.

“Ese resultado no nos convirtió en los más malos y tampoco éramos los más buenos cuando ganábamos. Ya esto es aparte, es la gran final y queremos ganarla, pero no de ahora, desde siempre. Desde que se inició el campeonato nos propusimos ganar el título y por eso hicimos un buen torneo”, resaltó Kevin Chamorro.

El arquero saprissista es el segundo portero con más atajadas en el campeonato con 69 en 23 partidos, lo que da un promedio de tres tapadas por encuentro.

Según las estadísticas de la Unafut, el primer lugar lo tiene Alfonso Quesdada, guardameta de Grecia, quien registró 93 atajadas en 20 compromisos.