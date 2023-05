Si Marvin Angulo debe salir de Saprissa quiere hacerlo en carroza

Marvin Angulo no esconde que es un morado más y solo tiene dos metas en mente: salir campeón y buscar, a como dé lugar, su gol número 100 en la Primera División. Aunque el protagonismo del 10 morado ha disminuido, lo cierto es que el tibaseño vivirá una Gran Final particular.

Estos dos enfrentamientos con la Liga podrían ser los últimos para Angulo vistiendo la camiseta morada, ya que su contrato con el equipo termina y todavía no ha habido ni siquiera un acercamiento para renovar.

“Son los dos últimos partidos del torneo, son mis dos últimos juegos en Saprissa y solo queda ir a muerte para ganar. Lo vivo tranquilamente como siempre en mi caso, soy un jugador tranquilo. Estoy listo para jugar si el cuerpo técnico lo decide. Aquí en Saprissa hay que estar listo siempre”, aseguró.

Angulo ha tenido un rol de rotación en la plantilla morada. De hecho, ha sido titular muy pocas veces y cuando ha jugado lo ha hecho como suplente.

“Se termina el contrato, no me han hablado y me dijeron que después del torneo veremos. Estaremos listos. Hasta ahora, equipos a nivel nacional me han contactado y quiero seguir jugando”, contó.

Marvin se encuentra a un gol de alcanzar los 100 goles en el fútbol tico, por lo que su meta es llegar a esa cifra si tiene la oportunidad de jugar.

El volante fue enfático en que los mejores recuerdos como saprissista han pasado por su mente, por lo que está disfrutando mucho de esta etapa.

“Todavía tengo mucho para seguir jugando, ya sea en Saprissa u otro equipo. Tengo ganas. Muchas cosas pasan por la cabeza... Pero por ser una persona muy tranquila, manejo un poco más la presión. Solo quiero salir campeón con Saprissa”, concluyó.

Marvin en el pasado fue pretendido por San Carlos; empero, prefirió continuar en el cuadro saprissista, aunque ahora parece que su futuro se aleja de la Cueva.