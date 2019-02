He visto como tres. Tal vez parece lógico que tengo que ver más, pero posiblemente no he tenido el tiempo, porque acabo de llegar al Saprissa y me ha tocado estar pensando en otras cosas. Me he enfocado en mi equipo. A mí siempre me ha preocupado más mi club, porque cuando hacen lo que yo quiero podemos controlar al rival. Me preocupa más lo que tengo en mi casa, respetando siempre al adversario. Entonces en la medida que mis jugadores respeten lo que les digo, voy a estar tranquilo.