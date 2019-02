Tengo el último contra Alajuela, hicimos más de 400. En el fútbol de Costa Rica no se ve eso. Cuando yo tengo el balón, descanso, mi equipo está pensando y el rival corre, el otro equipo se está desesperando, vea todas las variables que da tener la bola. Quizás la gente quiere ver otras cosas, pero el fútbol se juega con la bola y en Europa la tendencia es esa. Cuando llegué a Grecia muchos se burlaron porque contaba los pases, pero yo veía que a nivel internacionales el Barcelona hace 900, el City hace 800 y al minuto 30 va 3-0. He aprendido del fútbol internacional, de las tendencias que se están dando. En Costa Rica se daba una tendencia de que hay que ganar cómo dé lugar, es válida, a veces funciona y a veces no. Concluí que solo funciona para Costa Rica, pero cuando íbamos a nivel internacional no alcanzaba. En los equipos en que he estado he implementado eso y me ha ido bien.