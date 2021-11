Wálter Centeno garantiza ‘mucho protagonismo’ con Guadalupe

Wálter Centeno sonríe al estar de vuelta. Paté se estrenará el domingo como técnico de Guadalupe. (JOHN DURAN)

Wálter Centeno se siente entusiasmado porque el domingo afrontará su primer examen. Paté dirigirá de nuevo en la Primera División y lo hará después de tres semanas de trabajo que le cayeron como anillo al dedo.

“En estas tres semanas hemos trabajado muy bien, los muchachos han tenido mucha disposición, muy contento con ellos y esperamos hacer un buen partido. Es importante siempre este inicio de implementar lo que hemos venido trabajando”, mencionó Wálter Centeno.

Las últimas palabras son vitales para él: que sus hombres empiecen a hacer ante Grecia lo que han ensayo en estos días es algo que el propio Paté describe como una de las prioridades para este equipo que él cataloga como un nuevo Guadalupe.

“Esperamos tener este domingo un buen desempeño. Sabemos que vamos a jugar con un equipo que juega bien, que le gusta proponer y más bien invito a toda la gente a que vea el partido, porque va a ser un partido muy interesante”, pronosticó.

Sin posibilidades de clasificar, la primera intención de Paté es que su equipo consiga puntos en estos tres partidos que le restan para despedirse del torneo actual y alejarse del último lugar.

Mientras que en la parte alta de la tabla se presenta un embudo por acceder a semifinales, abajo la lucha es otra. La consigna de Centeno es iniciar su era bien, marcando el arranque de un trabajo que espera tenga frutos en el próximo torneo.

“Nuestra presión es jugar a lo que entrenamos, nosotros sabemos que hemos tomado este equipo para cosas grandes, pero tenemos que empezar a poner las bases bien”, citó.

Para eso, considera que no hay secretos y que la base está en tener una idea de juego e implementar un sistema eficaz, que le permita ganar muchos partidos con una propuesta buena de fútbol.

“Tal vez por ahí no se va a ver por tanto tiempo, pero yo creo que los muchachos lo han hecho bien y vamos a tener mucho protagonismo, me parece”, afirmó con total seguridad.

Dice que se debe combatir el temor de lo jugadores debido a lo hecho anteriormente, pero está convencido de que lo lograrán.

“Me parece que les hemos hablado bien, ellos son conscientes de que quieren un cambio y nosotros estamos aquí para darles el apoyo. Que se van a equivocar, por supuesto, pero siempre y cuando lo intenten”.

Centeno argumenta que él tiene su idea de juego, pero que los futbolistas también tienen libertad para aportar.

“Yo soy del tipo de entrenador que me gusta la exigencia, pero me gusta que el jugador tome decisiones y a la vez que no tenga miedo, que corra riesgos y esperemos que el domingo todo eso se vea reflejado”.

Guadalupe visitará a Grecia el domingo, a las 11 a. m., en el Estadio Allen Riggioni.