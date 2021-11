Wálter ‘Paté Centeno reta a dirigentes del fútbol tico a ser valientes y correr riesgos con los jóvenes

El técnico Wálter Paté Centeno fue presentado este lunes como el nuevo estratega de Guadalupe FC, por los próximos dos años y medio.

En su comparecencia con la prensa, Centeno fue claro que continuará con la idea de juego que lo caracterizó cuando estuvo al frente del Municipal Grecia y el Deportivo Saprissa, y reiteró el apoyo a los jóvenes, a quienes no dudará en darles su oportunidad.

Igualmente Paté no se anduvo por las ramas y aseguró que la dirigencia debe ser valiente y correr riesgo y dar oportunidad a los jóvenes, aunque declinó dar un comentario de la situación que vive la Selección Nacional, porque asegura que nadie le hará caso.

¿Qué lo sedujo para tomar el proyecto de Guadalupe?

Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Estoy aquí en Guadalupe porque tenemos algo en común; es un equipo que ha estado en procesos, casi no han cambiado de entrenadores, han seguido una línea que le ha dado muchos réditos. Tienen algo en común que yo siempre quiero: es algo serio, que no es momentáneo, tiene bases sólidas y a partir de ahora me toca trabajar con un grupo que tiene una muy buena forma de jugar y vamos a tratar de mejorarla por el bien de Guadalupe, que es uno de los equipos más jóvenes del campeonato y por el fútbol de Costa Rica.

El país necesita un cambio, aún no se ha tomado la decisión y Guadalupe lo hace de una buena manera, por lo que esperamos trabajar, trabajar y después los frutos van a venir bajo la línea de trabajo, de orden, de una idea adecuada y con una identidad.

¿Será fiel a su estilo de juego con Guadalupe?

Esta pregunta la he respondido muchas veces. Soy un entrenador de procesos, que empezó de menos a más. Sé lo que es dirigir un equipo grande, sé las dificultades de tener esa responsabilidad, pero el problema del entrenador es hacer que los jugadores jueguen bien. Si ellos (dirigentes) me tienen aquí es porque confían en mí. Maduré como entrenador y me gustan los desafíos, las cosas difíciles y sé que Guadalupe es un equipo que le dará satisfacciones primero a la junta directiva y posteriormente a los jugadores.

Wálter 'Paté' Centeno estuvo en la cancha del estadio Coyella Fonseca, donde buscará implementar su filosofía con Guadalupe FC. (JOHN DURAN)

Usted habla de que el país necesita un cambio en el ámbito futbolístico. ¿Exactamente a que se refiere?

Los mismos resultados te dan la respuesta. Si no hay cambio, qué pasará en cuatro años. Ustedes (la prensa) mismos lo saben. Ustedes piden cambios, ustedes tienen el poder de convencimiento y la gente que está al mando debe correr riesgos, tiene que ser valiente, tiene que olvidarse... La prensa, la afición quiere cambios, entonces debemos complacer a la gente.

Wálter hace la pregunta: ¿Usted cree que Costa Rica necesita un cambio con jugadores jóvenes?

“Sí”. Se le responde.

Centeno contesta nuevamente: “Entonces somos dos”.

¿Ese cambio debe darse en la Selección Nacional?

El tema de la Selección no lo voy a tocar por respeto, no estoy allí. Podría dar una opinión pero no será tomada en cuenta, por lo que de nada sirve. No voy a hablar de algo que nadie me va a hacer caso. Por lo que hay que dejar las cosas a los que más saben y están en la Federación, no me toca a mí. No voy a hablar de ningún exjugador porque yo lo fui.

Tampoco voy a hablar de un joven ni de un viejo. Ahora estoy en Guadalupe en este proyecto con jóvenes. Estoy enfocado en esto. En dos años veremos cuáles jugadores están vigentes. No me toca a mí, porque no soy el entrenador de la Selección.

¿Es ventaja para usted que Guadalupe siempre le apuesta a los jóvenes?

A mí me toca tomar una decisión con Guadalupe, vamos a jugar con jóvenes. ¡Qué hay riesgo! Claro, la vida tiene riesgos. Si juega con viejos o jóvenes se tienen riesgos. ¿Cuál le sirve más?. Usted escoge, pero nosotros estamos claros lo que queremos. Lo que está fuera de Guadalupe no es problema mío.

El regreso

¿En estos meses a que se dedicó?

Desde febrero que fue último partido hasta el día de hoy, he estado ligado al fútbol. Estuve viendo el campeonato, las cosas que hacen todos los demás colegas. Olvidarse del fútbol es imposible, aunque uno quiera Siempre he estado viendo oculto, tranquilo de bajo perfil.

¿Qué tan cerca estuvo de ligarse a otro?

La verdad para nadie es un secreto que las redes sociales viajaban súper rápido y me pusieron en todos los equipos. Pero solo tres se acercaron seriamente y nada más. Pero no acepté porque no iban de la mano con mi filosofía. La línea en el fútbol es práctica y el que mejor se adapte al cambio va a sobrevivir y Guadalupe tiene cinco años de proceso y es un equipo que ha competido y ha tenido evolución. No será fácil, pero estamos aquí para ser valientes porque Guadalupe tiene los argumentos para poder hacerlo.

¿Buscará reforzar el equipo para el próximo torneo o apostará a las ligas menores?

Tenemos la ventaja que las ligas menores trabajan aquí y en los tiempos que no esté con la Primera voy a ver que hay en la cantera, siempre es importante. Es parte del proyecto, porque el fútbol es de resultados. Hay resultados que nadie ve que son mucho más importantes para una institución, como promover jóvenes y vender jugadores.

¿Cómo analiza el momento del club?

No podemos brincarnos los pasos, sé lo mediático que va a empezar todo a hacer. Lo primero es trabajar convencer a los jugadores y después de allí hablar del mismo verbo las dos partes. No podemos adelantarnos a ciertas cosas, sabemos la posición en que está el equipo. Ahora hay un receso, después nos quedarán tres partidos y es allí donde existe la planificación y lo que quiere el equipo. No solo este torneo, sino el otro para ver qué queremos, de acuerdo a nuestra idea que debemos ponerla en práctica.

¿Qué tan importante será el parón del campeonato para usted?

Las tres semanas nos caerán a la perfección. Hay que felicitar a quien la propuso, porque tiene algunos intereses allí, pero bienvenida sea, nos caerá en una buena etapa, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios cuida a sus hijos. Ahora tengo tres semanas de trabajo en las cuales voy a hacer lo que más me gusta y espero que todo salga bien. Pensaron en mí.