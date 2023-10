Vladimir Quesada sobre eliminación de Saprissa: ‘Vergüenza da robar, vergüenza dan otras cosas’

Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana de Concacaf al perder la serie de cuartos de final contra el Real Estelí de Nicaragua. Como era de esperar, unos aficionados presentes en la ‘Cueva’ la emprendieron contra algunos jugadores y contra Vladimir Quesada, pues empezaron a gritar: ‘¡Fuera Vladimir!’.

El técnico de la ‘S’ acudió a la rueda de prensa posterior al juego que acabó 2-2 en Tibas (3-2 en el global, favorable al Real Estelí) y dijo que él eso lo entiende completamente, porque es la cabeza del grupo.

“Y entiendo que la responsabilidad mayor, prácticamente toda, cae sobre mí. Así como lo dije la semana pasada, la responsabilidad es mía y yo soy la cabeza del grupo, del cuerpo técnico, soy el que entrena a estos muchachos. Y si ellos no pueden desarrollar el trabajo como hubiésemos querido, es mi responsabilidad. Eso yo lo entiendo”, aseguró Vladimir Quesada.

Añadió que ellos en el club están en una constante evaluación, no es de ahora y eso lo comprende.

“Ahora todo se va a magnificar por el resultado que hemos obtenido. Y mire, es una derrota y una eliminación de esta fase, pero vergüenza da robar, vergüenza da hacer otras cosas. Los muchachos se entregaron en todo momento sobre el terreno de juego”, afirmó el técnico del Saprissa.

Explicó que el equipo en todo momento quiso revertir la serie y darle una satisfacción a su gente, pero al frente había un rival que hizo bien las cosas en todo momento.

Quizás no con la claridad que querían, porque corrieron mucho, pero la mayoría de veces detrás del balón. Sucedió y entiende la molestia de la afición saprissista, que no están acostumbrados a quedar eliminados en una situación como estas

“Probablemente nosotros no tuvimos la sapiencia y la sabiduría para entender los diferentes tiempos del juego y lamentablemente estamos viviendo este luto todos, internamente, individualmente y colectivamente. Y sabemos que la afición también lo está viviendo”.

¿Qué le dice a la afición que está pidiendo su salida? “Yo voy a estar aquí como saprissista que soy hasta que las autoridades así lo decidan. Esta institución me ha dado demasiado. He tratado antes y ahora de darle lo mejor y devolverle todo lo que me han dado”, respondió Vladimir Quesada ante esa consulta.

Además, reiteró que él entiende la posición de la gente.

“¿Cómo no lo voy a hacer, si soy saprissista y no me gusta perder contra nadie, indepedientemente de si es un equipo de la hermana República de Nicaragua o si es en nuestro torneo nacional, en nuestro Torneo de Copa, etcétera, no me gusta perder”.

Insistió en que ellos como Saprissa tienen una historia de exigencia trazada y formada por grandes jugadores, que se ha trasladado de generación en generación.

“Nosotros entendemos eso y mi persona principalmente. Nuevamente le digo, el responsable número uno de todo soy yo. Los jugadores están en el camerino sufriendo un luto enorme, muy tristes por el resultado que obtuvimos”, destacó Vladimir Quesada.