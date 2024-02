Vladimir Quesada revela lo que le pide a sus jugadores para enfrentar al Philadelphia Union

Las cartas están sobre la mesa. No hay más allá. En la cancha se sabrá quién manda y logra avanzar en una serie de dos partidos.

Saprissa enfrenta este martes a las 9 p. m. al Philadelphia Union en el juego de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, y Vladimir Quesada, técnico de los morados, reconoció que no es sencillo, porque el rival proviene de Estados Unidos, que para él es una potencia en la Concacaf, pero que están decididos a eliminarlo.

“La idea es que los jugadores lleguen al encuentro en la mejor forma deportiva. La intención es que lleguen descansados a un juego que es sumamente importante para nosotros”, dijo Vladimir en conferencia de prensa organizada por la Concacaf.

El timonel añadió que luego del clásico del viernes pasado, es poco lo que han trabajado; lo que hicieron fue dar énfasis a la recuperación.

Pese a que Saprissa fue campeón en tres ocasiones de la Concacaf, en 1993, 1995 y 2005, desde el 2017 el plantel no avanzó más allá de los octavos de final. Le sucedió en el 2022 cuando perdió la serie contra Pumas de México con marcador global de 6-3.

En el 2021 cayó globalmente 5-0 contra el Philadelphia Union. En el 2020 no logró superar al Montreal Impact de Canadá. Empató 0-0 en el juego de ida y en casa, en el choque de vuelta, igualó 2-2. En el 2019 cayó frente a Tigres de México 5-1, pero como local ganó 1-0. En el 2018, ante el América, también mexicano, igualó a uno, pero perdió en el Ricardo Saprissa 1-5.

- ¿Qué ha conversado con los jugadores que no tienen experiencia en este tipo de torneo? ¿Qué les pide?

- No son tantos quienes no han tenido este tipo de participación, y si alguno no lo ha hecho a nivel de equipos, lo ha hecho en selecciones y en selecciones menores. Les digo que controlen las emociones, que ellas no manden sobre ellos. Emociones siempre habrá, pero son muchachos muy bien preparados en todos los aspectos y uno de ellos es el mental y es un gran aliciente que no haya que hablarles tanto.

- Con su experiencia en estas series, ¿qué cree que marca la diferencia?

- En cuanto a qué puede marcar la diferencia, es importante la localía y vamos a tener el apoyo de nuestra afición. Es importantísimo la presencia de la gente porque el estadio Saprissa pesa, pero nada es definitivo. Herediano perdió en su casa y la mayoría de la prensa lo dio por eliminado y pudimos ver lo que hicieron para el fútbol de Costa Rica. Nosotros queremos emular eso, es una ilusión y una gran esperanza. Desde el Mundial de Clubes (2005) hemos venido a menos. Quisiéramos y vamos a pretender hacer valer ser casa y tratar de desarrollar el fútbol para lograr un buen resultado.

- Pero cómo manejar la totalidad de la serie. ¿En otras ocasiones se han sacado buenos resultados en casa, pero se pierde de visita?

- Es sacando un muy buen resultado aquí y lograr un extraordinario resultado en Filadelfia. Saprissa ha sido contundente en torneos pasados en casa y perdemos de visita, queremos que eso no se repita. No puedo hablar de lo que va a suceder, pero con la experiencia de estos muchachos, podamos hacer dos buenas presentaciones.

Kendall Waston ya entrena con el Deportivo Saprissa, pero no jugará ante el Philadelphia Union. Vladimir Quesada dijo que la llave está complicada. "No vamos a jugar contra un equipo de barrio", afirmó. (JOHN DURAN)

- ¿Qué tan complicada está la serie?

- La llave está complicada, independientemente de cuál llave nos hubiera tocado, están los mejores equipos del área. Estados Unidos es una potencia en Concacaf. La serie está complicada para nosotros, pero para ellos también.

- Por lo general, se dice que el rival tiene jugadores que ganan millones de dólares. ¿Se toca el tema de dinero para motivar a los futbolistas de su plantel?

- Nosotros hacemos alusión a lo que ganan estos muchachos para darle a entender a ustedes (prensa) que no estamos jugando contra equipos de barrio. Ustedes a veces hacen creer que somos una potencia y no lo somos, no somos tan malitos, porque se ha clasificado a mundiales. Pero no vamos a jugar contra cualquiera, es contra buenos equipos.

“La idea nuestra es con la experiencia de nuestros muchachos y con la presencia de otros que han jugado en la MLS, que esa experiencia la podamos ver plasmada en el terreno de juego. Queremos hacer dos grandes presentaciones y pasar a la siguiente ronda. La serie va a estar muy dura porque jugamos ante un gran equipo, pero creemos en hacer dos buenos partidos”.

- ¿Kendall Waston podrá jugar en este partido ante el Philadelphia?

- Kendall ha estado muy bien, ha hecho dos entrenamientos grupales y pese a que está muy bien de la lesión, necesita encontrar su forma deportiva y no lo podemos enviar a la guerra de un pronto a otro. Para el partido de mañana tiene pocas posibilidades, pero aumenta el chance de tenerlo en el juego de vuelta en Filadelfia.

- ¿Se ha valorado colocar a Esteban Alvarado en el marco, ya que jugó el torneo de la Copa Centroamericana?

- Esteban, al igual que el resto de los jugadores, 23 que están a disposición, entran en la competencia para ser tomados en cuenta. Esteban hizo un buen trabajo en la Copa Centroamericana y tenemos tiempo para tomar la determinación y estamos contentos con el momento que mostró y sigue mostrando.