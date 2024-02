Saprissa tiene en el camerino un ‘espía’ que conoce los secretos del Philadelphia Union

A Saprissa le llegó la hora de debutar en el torneo que tanto ha esperado, un certamen en el que espera dar el campanazo y avanzar lo más lejos posible.

El cuadro morado tiene este martes su primer partido en la Copa de Campeones de la Concacaf. En su campo, el Estadio Ricardo Saprissa, el conjunto nacional recibe a las 9 p.m. al Philadelphia Union, equipo de la MLS de Estados Unidos.

Los norteamericanos arribaron el sábado a Costa Rica; el domingo anterior entrenaron en el Proyecto Goal de la Federación Costarricense de Fútbol y este lunes reconocerán el estadio saprissista.

Saprissa no irá a ciegas a la cita del martes ante el Philadelphia Union, sin saber su estilo de juego o las figuras que tiene, porque en el camerino cuenta con un hombre que los conoce casi de memoria. Luis Díaz estuvo cuatro años en la MLS y enfrentó al Philadelphia cuando jugó con el Columbus Crew y el Colorado Rapids.

“Es uno de los mejores equipos que hay en la MLS. El técnico, Jim Curtin, ha tenido continuidad, posee muchos años al frente del plantel y siempre ha tenido al grupo muy compacto. Creo que en la liga estadounidense es el entrenador que más ha durado en un club”, dijo Luis Díaz ante consulta de La Nación sobre el adversario de Saprissa.

LEA MÁS: El desafío de Saprissa: Mariano Torres revela la deuda que los reta

Díaz agregó que se van a medir a un rival muy difícil, un equipo que sabe a lo que juega y lo que quiere. Según Luis, línea por línea, desde el portero hasta los delanteros, el Philadelphia tiene mucha calidad. Además, mencionó que en todas las temporadas de la MLS, el cuadro norteamericano no baja de los tres primeros lugares en su conferencia.

“Esperamos enfrentarlos de buena manera y lucharemos por la clasificación. Pero nos vamos a medir a un equipo que presiona mucho, son muy intensos con eso. También son dinámicos y fuertes porque la parte física la trabajan mucho”, resaltó Luis Díaz.

Luis Díaz, extremo del Deportivo Saprissa, jugó cuatro años en la MLS, y conoce muy bien al Philadelphia Union. (Rafael Pacheco Granados)

Díaz añadió que a veces no dan chance de que el jugador reciba el balón, porque siempre están ahí respirándole en la cabeza a quien va por la pelota.

Pese a los atributos del Philadelphia Union, Luis Díaz comentó que Saprissa se ha preparado para enfrentarlo de la mejor manera, pero sobre todo para luchar en cada espacio de la cancha y buscar dejarlos fuera de esta primera fase de la Concacaf.

El Philadelphia acaba de terminar la pretemporada, arranca el campeonato el 24 de este mes, pero esto no quiere decir que ha estado inactivo, todo lo contrario, disputó cuatro partidos amistosos con un balance de una victoria, dos empates y una derrota. En su primer fogueo de la pretemporada cayó 0-2 frente al Flamengo de Brasil; luego empató 1-1 con el Austin FC y 0-0 con el New England, y venció 3-1 al New York City FC.

“Fue una pretemporada positiva, pero ahora es realmente bueno tener la oportunidad de jugar un partido real. La intensidad aumenta, se vuelve real, pero de nuevo, creo que los chicos están listos”, dijo Andre Blake, guardameta jamaiquino del Philadelphia, en declaraciones a la página web del equipo.

Aparte de Blake, entre las figuras del Philadelphia Union destacan en la defensa el jamaiquino Damion Lowe y el británico Jack Elliott. También, el zaguero camerunés Olivier Mbaizo y el noruego Jakob Glesnes. En la mediacancha sobresalen hombres como Alejandro Bedoya, volante estadounidense de origen colombiano, así como Jack McGlynn y el volante Quinn Sullivan. En ataque cuenta con el danés Mikael Uhre, Chris Donovan y Markus Anderson.