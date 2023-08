Vladimir Quesada espera más penales a favor por jugadores que se le ‘guindan’ a Kendall Waston

-¿Cuál es su valoración del juego ante Cartaginés? Copiado!

-Fue un lindo partido, de buena intensidad. Obviamente, felicitar a Paulo César y su grupo de trabajo que vinieron a complicarnos las cosas. Creo que los muchachos han mostrado en el terreno de juego que pueden mantener el nivel de juego y aumentaron el nivel. Desde la suplencia la gente aumentó el nivel de juego.

-¿Cómo evalúa la ausencia en tres juegos de Pablo Arboine por sanción en el torneo nacional? Copiado!

-Entendemos cómo fue castigado. Es una baja importante para lo que viene. Yo digo que está bien el castigo, pero tenemos que ser equitativos y se abrió un portillo. Yo espero que en las próximas ocasiones, pese a su estatura, a Kendall Waston se le guindan dos jugadores, pues que ellos sean castigados.

-¿Siente que David Guzmán está jugando su mejor torneo? Copiado!

-Es que yo creo que a David si se quiere se ha valorado de una mala manera. Este es el David que conozco desde que era un niño, ahora con más madurez por los años y las experiencias que ha tenido con nuestro equipo y la Selección. Todos estamos de acuerdo que David debió ir al mundial pasado, se le hizo una injusticia. Él está ratificando su buen nivel.

-¿Está Esteban Alvarado para ser titular en Saprissa? Copiado!

-Yo lo dije en la conferencia de prensa anterior, porque me hicieron la pregunta de las rotaciones. Las rotaciones empezaron desde el segundo juego en el Fello Meza por la Recopa, esto incluye al portero porque eso es competencia, porque eso eleva el rendimiento individual del grupo y para nosotros eso es importante.

-¿Qué piensa que Javon East celebró encarando a la afición del Saprissa? Copiado!

-Usted me está diciendo una cosa, pero dentro de la cancha lo que me dijeron es que fue a retar al banquillo de Cartaginés. Yo no he visto un delantero que todas las metan, lo bueno es que no bajan los brazos y al final hizo un buen partido.

-¿Es Warren Madrigal clave en su equipo? Copiado!

-Creo que Warren se ha ganado un puesto, no por ser uno de los que aporta más minutos, sino por su nivel, su rendimiento y su juego. Para nosotros es una gran alegría el nivel que tiene y si sigue así pronto tendrá que traspasar fronteras.

-¿Siente que le ganó al rival más fuerte del grupo? Copiado!

-Creo que hay cuatro rivales fuertes en el grupo, pero obviamente era importante ganar porque era el inicio en el torneo. Era importante triunfar ante un rival muy fuerte y muy bien preparado y dirigido. Aún quedan tres adversarios buenos que debemos enfrentar, dos de visita y uno en casa.

-Ahora sigue Herediano... Copiado!

-Obviamente esperamos un partido de alto nivel como el que jugamos ante Cartaginés. Herediano viene jugando bien y de forma contundente.