—Mucha gente no piensa en esa situación. Para mí la respuesta es que se ha hecho una escogencia de un grupo de jugadores que nacieron en nuestra casa y los que no nacieron, tienen el ADN de Saprissa, ofensivos, ganadores, jugadores que buscan el marco contrario, hemos tratado, individual y colectivamente, mediante trabajos específicos, siempre buscar el marco contrario e insistir en buscar el gol, en pisar el área, y se ha estado dando. Perdimos cinco o seis jugadores en parte ofensiva, se nos fueron entre 30 y 40 goles, pero los muchachos que quedaron han sabido hacer que todos estos jugadores, a los queremos muchos, de alguna manera no los extrañemos.